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الشوبكي يحذر: شركة توزيع كهرباء تُضيف “الرهن العقاري” كغاية من غاياتها!

4 ساعات ago
الشوبكي يحذر: شركة توزيع كهرباء تُضيف “الرهن العقاري” كغاية من غاياتها!

وطنا اليوم/خاص/كشف الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي عن امتلاكه وثائق تؤكد إضافة “الرهن العقاري” كأحد أهداف إحدى شركات توزيع الكهرباء، ما يثير تساؤلات مشروعة حول التحول في طبيعة عمل هذه الشركات ومدى انسجامه مع دورها الخدمي المفترض.

وفي سياق متصل، نبه الشوبكي إلى وجود اختلالات في عدالة احتساب فواتير الكهرباء، وأخطاء استراتيجية في مشروع العدادات الذكية، مؤكدًا أن هذه السياسات لا تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتتحول تدريجيًا إلى عبء إضافي على المواطن، وتُسهم في تآكل الثقة العامة تجاه شركات التوزيع التي يظن البعض – خطأً – أنها جهات حكومية.

وختم الشوبكي منشوره على منصة إكس.. بالقول: “للحديث بقية”، في إشارة إلى وجود مزيد من الحقائق والمفاجآت قد تُكشف لاحقًا.

 #عامر_الشوبكي

 #الطاقة_في_الأردن

 #شركات_الكهرباء

#الرهن_العقاري

 #العدادات_الذكية


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