وفد التعليم العالي برئاسة الوزير محافظة يزور جامعات ومراكز بحثية في تركيا ويوقّع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأكاديمي

وطنا اليوم- أنقرة – وطنا اليوم

ضمن برنامج مشاركته في ملتقى التعليم العالي التركي الأردني، أجرى وفد قطاع التعليم العالي الأردني، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، سلسلة من الزيارات الميدانية لعدد من الجامعات التركية الرائدة ومراكز الأبحاث العلمية في مدينتي أنقرة واسطنبول، بهدف الاطلاع على التجربة التركية في مجالات التعليم العالي، لا سيما التعليم التقني، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.

وشملت الزيارات كلاً من: جامعة أنقرة، جامعة الشرق الأوسط التقنية، جامعة غازي، جامعة هاجيتتيبه، رئاسة شؤون الأتراك في الخارج والمجتمعات ذات القربى، المجلس التركي للبحث العلمي والتكنولوجي (TÜBİTAK)، المؤسسة التركية لصناعات الطيران والفضاء (TUSAŞ)، جامعة مرمرة، جامعة يلدز التقنية، المختبر المركزي للأبحاث في جامعة يلدز التقنية، وجامعة اسطنبول التقنية.

وأكد الوزير محافظة أن هذه الزيارات تأتي في إطار تعزيز علاقات التشبيك الأكاديمي والبحثي بين الجامعات الأردنية ونظيراتها التركية، وبما يخدم تطوير جودة التعليم العالي ويواكب التحولات العالمية في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا.

وقد رافق الوزير في هذه الجولة وفد رفيع ضم رؤساء جامعات وأكاديميين، من بينهم:

أ.د. ظافر الصرايرة، رئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة

أ.د. نذير عبيدات، رئيس الجامعة الأردنية

أ.د. سلامة النعيمات، رئيس جامعة مؤتة

أ.د. خالد الحياري، رئيس الجامعة الهاشمية

أ.د. أسامة نصير، رئيس جامعة آل البيت

أ.د. أحمد العجلوني، رئيس جامعة البلقاء التطبيقية

أ.د. عاطف الخرابشة، رئيس جامعة الحسين بن طلال

أ.د. علاء الدين الحلحولي، رئيس الجامعة الألمانية الأردنية

أ.د. إسماعيل الحنطي، رئيس جامعة الحسين التقنية

كما ضم الوفد ممثلين عن وزارة التعليم العالي، وهم: السيد شادي مساعدة، مدير أمانة سر مجلس التعليم العالي، والسيد مهند الخطيب، المستشار الإعلامي للوزير ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد، إلى جانب السيد عبدالله كريشان، رئيس وحدة السياحة التعليمية في هيئة تنشيط السياحة.

وخلال الملتقى الذي عقد في العاصمة أنقرة، وبحضور السفير الأردني لدى تركيا السيد حازم الخطيب والمستشارة الثقافية ريناد نوفل، تم توقيع مذكرة تفاهم أردنية – تركية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، تمهيدًا لتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات والبرامج الأكاديمية والطلابية بين الجانبين.

ويأتي هذا التحرك في إطار سعي الأردن إلى تعزيز شراكاته الدولية الأكاديمية، بما ينعكس إيجابًا على جودة مخرجات التعليم العالي الأردني، وتوفير فرص جديدة للتعاون البحثي والتقني.