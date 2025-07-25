زيتون يفتتح أولى أمسيات المسرح الجنوبي في “جرش 39”

وطنا اليوم-جرش – وطنا اليوم

شهد المسرح الجنوبي في مدينة جرش الأثرية ليلة استثنائية مع انطلاق أولى أمسيات مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ39، حيث أحيا النجم السوري ناصيف زيتون حفله الأول ضمن فعاليات المهرجان وسط حضور جماهيري كبير احتشد منذ ساعات مبكرة.

جمهور ناصيف جاء بشوق ولهفة، واستقبله لحظة صعوده إلى خشبة المسرح بترديد أغنيته الشهيرة “تكة رح يوقف قلبي”، ووقف الجميع يغني ويصفق مرددًا كلماتها: “شوي شوي قلبي عم بتعلق بيك”.

وفي تنقل موسيقي رومانسي، قدّم زيتون باقة من أبرز أغانيه مثل “نامي ع صدري” و**”ترللي”** و**”أعطيتك قلبي ليش تخون؟”** التي أشعلت تفاعل الجمهور، ولاحظ الحضور الطابع العاطفي العاتب في معظم أغانيه، والذي وصفوه بـ”عتاب المحبين الجميل”.

كما فاجأ جمهوره بغناء “ترغلي” من أرشيف الفنان الكبير جورج وسوف، ليواصل بعدها تألقه في أغنيته المعروفة “مش عم تزبط معي”، والتي رددها الآلاف معه بإحساس عالٍ، لا سيما المقطع المؤثر:

“بعرف بأنك ساكني..عايش بروحي مجنني..

وجوا حبك آسرني وعم كابر.”

ثم غنى بأسلوبه الشجي أغنية “يوم فارقت أحبابي” التي تخللتها آهات تعبيرية شدت قلوب المستمعين:

“أنا يا إله الكون أغني..

حني ظهري متل قوص الربابة.”

وفي لحظة مشحونة بالعاطفة، أضاء الجمهور هواتفهم خلال أدائه أغنية “مجبور”، والتي قال فيها:

“مجبور أنا أعيش، من بعد فرقاك،

وأخفي جروحي بين نفسي وذاتها آه، آه.”

واختتم الحفل وسط هتافات وتصفيق حار، بينما كان الجمهور يردد آخر أغنية: “مش عم تزبط معي”.

حفلة ناصيف زيتون في جرش كانت مميزة بكل المقاييس، وشهدت تفاعلًا استثنائيًا من جمهور بدا وكأنه جاء خصيصًا له، حافظًا لأغانيه ومتفاعلًا مع كل إيقاع ونغمة، في ليلة فنية لا تُنسى من ليالي جرش.