ابنة نجاح الموجي تكشف عن اسمه وتعاطفه مع شقيقه المقعد

وطنا اليوم:كشفت آيتن الموجي، نجلة الفنان الراحل نجاح الموجي، عن الاسم الحقيقي لوالدها، وسبب تخليه عن اسمه الحقيقي واختياره لاسم الشهرة الذي كشف عن علاقة إنسانية رائعة مع شقيقه المقعد.

ونشرت آيتن عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الجمعة، صورة تجمع والدها مع عمها المقعد، وقالت إن الأخير واسمه نجاح الموجي، كان مصابا بالشلل الرباعي، ولا يستطيع التحرك، ويحتاج إلى من يخدمه على مدار الساعة.

وأضافت آيتن أن والدها الفنان اختار أن يحمل اسم شقيقه “نجاح” منذ بداية مشواره الفني، ليُعرف بهذا الاسم تيمنا بـ”النجاح”، وتكريما لشقيقه المصاب القعيد.

قام بتخليد شقيقه بالفن

وكتبت آيتن: “عمي نجاح الموجي.. الله يرحمه، كان عايش معنا العمر كله، مشلول شلل رباعي، وأبويا الله يرحمه كان يخدمه”.

وذكرت أن عمها المصاب كان في قمة سعادته لدى استخدام شقيقه لاسمه بالوسط الفني، ما يعكس عمق العلاقة بين الشقيقين، حيث اختار الفنان أن يُخلد أخاه عبر اسمه، وأن يحقق النجاح لأخيه المقعد، الذي ظل حاضرًا في كل مشهد، وعند كل تصفيق.

مشواره الفني

وفي نهاية المنشور، كشفت آيتن عن اسم والدها الحقيقي: “أسألكم الدعاء لأبويا وعمي.. عبد المعطي الموجي، ونجاح الموجي”.

وُلد الفنان نجاح الموجي عام 1943 بمحافظة الدقهلية، وتوفي عام 1998. بدأ حياته الفنية من خلال المسرح الجامعي، ثم من خلال العمل مع فرقة “ثلاثي أضواء المسرح”، واشتهر بتقديم الأدوار الكوميدية في السينما والتليفزيون والمسرح. من أشهر أعماله مسرحيات “المتزوجون” و”لا مؤاخذة يا منعم”، وأفلام “طأطأ وريكا وكاظم بيه”، و”التحويلة”، و”الحب في طابا” و”أربعة في مهمة رسمية” و”مدافن مفروشة للإيجار”، وغيرها من الأعمال.