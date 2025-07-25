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قوات الاحتلال تعتقل مفتي القدس من ساحات المسجد الأقصى

25 يوليو 2025
قوات الاحتلال تعتقل مفتي القدس من ساحات المسجد الأقصى

وطنا اليوم:اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين من داخل باحات المسجد.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن شرطة الاحتلال اعتقلت الشيخ حسين، عقب إلقائه خطبة الجمعة بالمسجد الأقصى، واقتادته إلى باب المغاربة.
وفي السياق، منعت قوات الاحتلال المبعدين من أداء صلاة الجمعة في باب الأسباط، وأجبرتهم على مغادرة المكان بالقوة.
ويواصل الاحتلال انتهاكاته التي يمارسها في المسجد الأقصى، حيث يواصل المستوطنون اقتحام الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.


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