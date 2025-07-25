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جدل علني وإحراج مباشر على الهواء بين ترامب و رئيس المجلس الفيدرالي

25 يوليو 2025
جدل علني وإحراج مباشر على الهواء بين ترامب و رئيس المجلس الفيدرالي

وطنا اليوم:تحول لقاء نادر في مقر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الخميس، إلى مشهد غير معتاد من الجدل العلني والإحراج المتبادل، بعد أن دخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في سجال مباشر أمام وسائل الإعلام مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، حول كلفة تجديد مباني الفيدرالي في العاصمة واشنطن.
وخلال الزيارة، التي تُعد الرابعة فقط لرئيس أميركي إلى مقر الفيدرالي منذ افتتاحه عام 1937، فاجأ ترامب الحضور بتعليق لاذع حول تكاليف المشروع، قائلا: “نلقي نظرة، ويبدو أن التكلفة ارتفعت إلى 3.1 مليار دولار. كانت 2.7، والآن زادت قليلا.. أو كثيرا”. وهو ما أربك باول، الذي رد بوضوح: “لست على علم بذلك”.
وتصاعدت حدة الموقف على الهواء عندما أصر ترامب على أن هذا الرقم صُرح به للتو، بينما نفى باول أن يكون الاحتياطي الفيدرالي قد أعلن عنه، قبل أن يتدخل مسؤول آخر لتأكيد الرقم.
وهنا حاول باول التوضيح، قائلا إن الرقم يشمل على الأرجح مبنى “مارتن” الذي تم بناؤه قبل خمس سنوات، ولا يُعد جزءا من أعمال التجديد الحالية.
لكن ترامب قاطعه قائلا: “لكنه جزء من العمل الإجمالي”، ليضيف: “سنلقي نظرة ونرى ما سيحدث، ما زال الطريق طويلا”. ثم توجه بسؤال مباشر إلى باول بشأن وجود توقعات بتجاوزات إضافية في التكاليف، فأجاب الأخير بحذر: “لا نتوقع ذلك، لكننا مستعدون.. لدينا احتياطي صغير، ونتوقع الانتهاء في 2027”.
وفي ختام اللقاء، سُئل ترامب عمّا إذا كان هناك ما قد يقوله باول ليغير موقفه تجاهه، فأجاب ساخرا: “أتمنى فقط أن يخفض أسعار الفائدة”.
اللقاء الذي بث على الهواء مباشرة، كشف عن التوتر المستمر بين الرئيس الأميركي ورئيس الاحتياطي الفيدرالي، والذي سبق أن طغى على العلاقات بين الجانبين في سنوات ماضية، لكنه نادرا ما ظهر بهذا الشكل العلني والمحرج في مناسبة رسمية.
وكان ترمب قد وصف باول قبل أيام بـ”الأحمق” بسبب رفضه خفض تكاليف الاقتراض، وقال لاحقًا عبر “تروث سوشيال” إن التجاوزات في الكلفة “كبيرة”، لكن “بلدنا في وضع قوي ويمكنه تحمّل أي شيء”.

 


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