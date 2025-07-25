الساحة الرئيسية تتزين بالتراث الاردني والمصري بتوليفة فنية مميزة

وطنا اليوم:ليلة امتزجت بها الألحان الشرقية وتناغمت بها الأغاني التراثية الأردنية والمصرية في توليفة موسيقية مختلفة عاشها جمهور مسرح الساحة الرئيسية في اولى لياليه في مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ39

بالنشيد الوطني الأردني بدأ الحفل معلنا عودة المهرجان الوطني ليضيئ ليالي جرش، وتحت شعار “هنا الاردن ومجده مستمر” انطلقت فعاليات الساحة الرئيسية.

جريسات يغني للتراث:

وعلى خشبة مسرح الساحة الرئيسية صدحت اصوات أردنية أصيلة بأجمل الاغاني التراثية والشعبية والفلكورية.

ووسط حضور جماهيري كبير بدأ الفنان الاردني باسل جريسات وصلته الفنية بموال أطرب به جمهور جرش واتبعها بأغنية “ا لعيونك يا أردن” التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وشاركه في غنائها.

واستكمل وصلته الفنية بنخبة من أجمل الأغاني التراثية منها “يا شوقي” و”رفقنا ماهو بالهين” و”تلعب بقلبي وانا اطيعك”.

وبصوته الجبلي المميز قدم جريسات اغنية “ما وعدتك بنجوم الليل” التي رافقه الجمهور في غنائها، واتبعها بباقة من أجمل الاغاني الأردنية ” اردن يا دار العز ” و “حنا كبار البلد وحنا كراسيها”، ” لاتغمزني بعينك”، “وعدتنا تحت التينة”.

وبين الوطنية والتراث أختتم جريسات وصلته الغنائية وسط تفاعل كبير، وابداع متميز من الفرقة الموسيقية.

و كرم مدير مسرح الساحة الرئيسية نايف الزايد الفنان باسل جريسات وشكره على هذه الليلة الوطنية المميزة.

فرقة العريش:

اطلت فرقة العريش للفنون الشعبية المصرية بغناء صوت سيناء غريب مؤمن، بحضور وزير الثقافة المصرية أحمد هنو و رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور علاء عبد السلام والذي كان في استقبالهم وزير الثقافة مصطفى الرواشدة والمدير التنفيذيّ لمهرجان جرش أيمن سماوي.

وقبل البدء بوصلتهم الفنية عزف النشيد الوطني المصري ترحيبا بالضيوف واتبعها بعزف النشيد الوطني الاردني.

ووجهت فرقة العريش المصرية تحية خاصة من مصر لكل اهل الاردن واستهلت وصلته الفنية بنخبة من أجمل الاغاني التراثية الشعبية وفي مقدمتها “على دلعونه الهوا الشمالي غير لونا” برفق رقص شعبي فني مميز.

وقدمت فرقة العريش رقصة الساهر السيناوي والتي تعد من أشهر رقصاتها، اذ تعرض عادات وتقاليد سكان البادية في ليالي السمر عند اكتمال القمرة ، وكما قدموا رقصة الفرح السيناوي ورقصة الهباش التي تدل على كرم العربي عند تقديم القهوة العربية للضيوف.

وتفاعل الجمهور الاردني مع التراث المصري بحب كبير وسط تصفق حار لابداع العزف الشعبي وتميزه.

وفرقة العريش المصرية للفنون الشعبية تأسست عام 1979، وأعضائها من أبناء محافظة سيناء، و تُقدم هذه الفرقة ما يزيد على 18 رقصة شعبية ممزوجة بالأغاني البدوية.

وقد كرم وزير الثقافة المصري أحمد هنو والمدير التنفيذي لمهرجان جرش أيمن سماري فرقة العريش المصرية وشكرتهم على هذه الليلة التراثية المصرية التي ستخلد في ذاكرة مهرجان جرش .

واستكملت الوصلة الفنية الوطنية بصوت الفنان الأردني الشاب أحمد خلف الذي انتقل من مسرح المدرسة ليقف اليوم على مسرح جرش ووسط تصفيق حار استهل وصلته الفنية بموال ” انا يا جرش كتبت اسمك ع الثلج وكان الحبر دمي”، ورحب من بعدها بجمهور جرش وشكرهم على استقبالهم المليء بالحب.

وعلى انغام اغنية “قتلوني عيون السود” تفاعل الجمهور مع الفنان الشاب أحمد خلف وسط أجواء احتفالية حماسية، واتبعها بأغنية “ما وعدتك بنحوم الليل” التي ابدع في غنائها بصوته الشاب الحالم.

وكما قدم باقة من أجمل الاغاني العربية والاردنية التي يحفظها جمهور جرش عن ظهر قلب منها ” طلوا الصيادي” التي زادت من حماس الجمهور وتفاعلوا معه ضمن وصلة غنائية متنوعة.

وقد كرم مدير مسرح الساحة الرئيسية نايف الزايد الفنان الشاب أحمد خلف وشكره على هذه الليلة المميزة.

اسماء مصطفى وصوت المكان:

واستكملت الليلة بعرض “صوت المكان” من تقديم الفنانة اسماء مصطفى وشاركها به الفنان محمد العبادي والعرض من كتابة الفنان مفلح العدوان.

الدلو يطل على جمهوره :

واختتم الحفل بالصوت الاأردني الاصيل الفنان توفيق الدلو الذي طل على الجمهور بعد طول انتظار وبدأ وصلته الفنية بأشهر اغانيه ” غيرة زيادة” وسط تصفيق حار ليشارك الجمهور الغناء معه ويرحب به بحماس كبير.

ورحب الدلو بجمهور جرش الذي يستقبل دائما بحب كبير، وقدم لهم باقة من أجمل الاغاني الاردنية ” الرمان الرمان وكشكش هالفستان” و ” نزلن على البستان” و “هدا الزرزور على الشجر ” التي تفاعل معها الجمهور بحب كبير ورافقه في غنائها، كما أبدعت الفرقة الموسيقية في عزف اجمل الالحان.

وبأغنية “جيوش نزلت ع الميادين” اشتعلت الاجواء الحماسيّة و” دلعونا” “ويا طير يا طاير “ختم الفنان الأردني توفيق الدلو وصلته الغنائية وشكر جمهور جرش ونقابة الفنانين الاردنيين على دعمهم المستمر للفنان الاردني .

وقد كرم مدير مسرح الساحة الرئيسية نايف الزايد الفنان الاردني توفيق الدلو وشكره على هذه الليلة الاردنية الوطنية.