بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. منوعات

جواز السفر الأميركي يتراجع ودول عربية ضمن الأضعف عالميا

25 يوليو 2025
جواز السفر الأميركي يتراجع ودول عربية ضمن الأضعف عالميا

وطنا اليوم:أعلنت شركة هينلي -التي تُصدر مؤشر هينلي لجوازات السفر- أن جواز السفر الأميركي قد تراجع إلى أدنى مرتبة له، من المرتبة السابعة العام الماضي إلى العاشرة العام الحالي، وتساوى بذلك مع جوازي سفر أيسلندا وليتوانيا.
ويعتمد تصنيف هينلي على عدد الوجهات التي يمكن للمسافر زيارتها دون الحاجة إلى تأشيرة، وقد تفوقت دول آسيوية على أميركا في قمة القائمة، إضافة لدول أوروبية أخرى.
وكان الجواز الأميركي الأقوى عالميا سنة 2014، قبل أن يتراجع تدريجيا بمرور الأعوام.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست أن هذا التغيير يحدث في ظل دور الولايات المتحدة على الساحة العالمية مع الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، والتي عززت إجراءات التحقق من التأشيرات.
وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية عن “توسيع الفحص” للتأشيرات، مما يتطلب من المتقدمين جعل جميع حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي متاحة للعامة مما يوفر للسلطات الأميركية فحصها والتحقق من محتواها.
وتصدّر جواز السفر السنغافوري مرة أخرى قائمة أقوى جوازات السفر في العالم، حيث يوفر إمكانية الوصول إلى 193 وجهة دون الحاجة لتأشيرة.
وفيما يلي أقوى جوازات السفر وأضعفها وفق مؤشر هينلي:

أقوى جوازات السفر
1. سنغافورة: 193 وجهة.

2. اليابان وكوريا الجنوبية: 190 وجهة.

3. الدانمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وإسبانيا: 189 وجهة.

4. النمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج والبرتغال والسويد: 188 وجهة.

5. اليونان ونيوزيلندا وسويسرا: 187 وجهة.

أضعف جوازات السفر
1. أفغانستان: 25 وجهة.

2. سوريا: 27 وجهة.

3. العراق: 30 وجهة.

4. باكستان والصومال واليمن: 32 وجهة.

5. ليبيا ونيبال: 38 وجهة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:07

إصابتان بحريق محل تجاري قرب دوار القبة في إربد

21:01

حركة سياحية نشطة وإشغال مرتفع في عجلون

20:57

بلدية مأدبا تنفذ خطة شاملة تعكس صورة المدينة الحضارية المشرقة

20:55

شاب أردني يلفت الأنظار بإبداعه في إذاعة محلية رغم غياب الفرص الوظيفية

20:50

الدكتور محمد الهواوشة يكتب: الأردن.. في وجه العاصفة ثابت، وفي زمن التخوين صادق

20:50

مدير تربية البادية الشمالية الغربية عبر أمن FM : أهمية الإعلام المسؤول في دعم المسيرة التعليمية

20:49

تجاوز للتعليمات واعتداء على الأمن الجامعي خلال حفل التخريج في إحدى الجامعات الأردنية

20:45

ترامب يؤكد أن حماس لا تريد اتفاقا ونتنياهو: ندرس خيارات لإعادة الرهائن

20:41

مختصون: الأردن يقدم جهودا استثنائية رغم القيود لإغاثة غزة

20:37

مؤسسات في غزة تشيد بالجهود الأردنية لإدخال المساعدات المنقذة للحياة

20:34

قراءة | ليس دفاعًا.. بل تذكيرٌ لمن نسي .. حين يساء للأوفياء

20:25

الشوبكي يحذر: شركة توزيع كهرباء تُضيف “الرهن العقاري” كغاية من غاياتها!

وفيات
وفيات الجمعة 25-7-2025وفيات الخميس 24-7-2025وفيات الاربعاء 23-7-2025وفيات الثلاثاء 22-7-2025وفاة الوزير والبرلماني الاسبق عبدالرزاق طبيشات