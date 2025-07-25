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بعد قرار فرنسا .. نائب نتنياهو : حان وقت إحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة

25 يوليو 2025
بعد قرار فرنسا .. نائب نتنياهو : حان وقت إحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة

وطنا اليوم:وصف ياريف ليفين، نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين بأنه “وصمة عار” واعتبره “دعما للإرهاب”.
وأضاف ليفين أن “الوقت قد حان لإحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية”، واصفا ذلك بأنه “رد تاريخي عادل” على الخطوة الفرنسية.
كما قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الجمعة، إن واشنطن ترفض خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية، ووصفها بأنها “قرار متهور”.
وكتب روبيو في منشور على إكس “هذا القرار المتهور لا يخدم سوى دعاية حماس ويعوق السلام”.
الى ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس إنّ إعلان فرنسا أنها ستعترف بدولة فلسطين «يكافئ الإرهاب» ويشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل، في وقت أفاد تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ» أن عددًا من وزراء الحكومة البريطانية يمارسون ضغوطًا على رئيس الوزراء كير ستارمر، لحثه على الإسراع في اتخاذ قرار الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية.

ماكرون: قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعلن أن بلاده قررت الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، مؤكدا أن هذا القرار يأتي “وفاء بالتزامنا التاريخي بتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط”.
وأضاف ماكرون أن “الحاجة الملحة اليوم هي إنهاء الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين”، في إشارة إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع وضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري


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