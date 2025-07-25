إضراب في مطار بن غوريون احتجاجا على الأجور ونقص الأيدي العاملة

وطنا اليوم:شهد مطار بن غوريون في تل أبيب، الجمعة، أزمة خانقة في حركة الطيران إثر إضراب مفاجئ نفذه موظفو المطار، احتجاجًا على تدني الأجور ونقص الأيدي العاملة، وفق ما أفادت به القناة 12 الإسرائيلية.

وأشارت القناة إلى أن الإضراب أدى إلى تكدس آلاف المسافرين في قاعات الانتظار وتعطل عدد من الرحلات الجوية، وسط فوضى لوجستية أثارت غضب المسافرين.

ويطالب العاملون في المطار بزيادة رواتبهم وتحسين ظروف العمل، في ظل ضغط متزايد نتيجة نقص حاد في الكوادر البشرية، وهو ما تسبب، بحسب العاملين، في إرهاق شديد وتراجع جودة الخدمات المقدمة.

ولم يصدر الاحتلال حتى اللحظة بيانًا رسميًا بشأن الإضراب، إلا أن وسائل إعلام عبرية أشارت إلى محاولات حكومة الاحتلال لاحتواء الأزمة والعودة إلى العمل خلال الساعات المقبلة.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس يشهد فيه المطار حركة نشطة مع ذروة موسم السفر الصيفي، ما ينذر بتفاقم الأزمة إذا لم تُستجب مطالب الموظفين سريعًا.