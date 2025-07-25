بلدية سويمة: ضم شرق طريق البحر الميت كمنطقة استثمارية وسياحية

وطنا اليوم:أعلنت بلدية سويمة وبإشراف مباشر من رئيس لجنة البلدية يعقوب محمد معزي العدوان، عن الانتهاء من إعداد خطة العمل السنوية الشاملة للبلدية لمدة عام كامل.

وتشمل الخطة مشاريع بنية تحتية وصيانة وتعزيز خدمات النظافة والصحة العامة ودعم الأنشطة الشبابية والمجتمعية وإنشاء مرافق جديدة (مثل نادي رياضي، مكتبة إلكترونية، مركز تكنولوجيا معلومات) وتطوير البيئة التعليمية بالتعاون مع المؤسسات الرسمية. وستكون مدة تنفيذ الخطة عام كامل من تاريخ إطلاقها.

وفي تفاصيل الخطة كما نشرتها البلدية وتحت بند البنية التحتية والخدمات سيتم استكمال زراعة أعمدة الإنارة وتركيب وحدات إنارة LED، وتركيب وحدات بالطاقة الشمسية في المناطق غير المخدومة، وصيانة الإنارة القديمة، وتركيب محولات كهرباء جديدة، ورفع سعة بعض المحولات الموجودة.

كما سيتم تعبيد وصيانة الشوارع داخل الأحياء، وفتح شوارع جديدة وربطها بالمناطق التنظيمية، وتحسين مداخل البلدة، وترقيم وتسمية الشوارع وفتح العبارات وصيانتها.

وفي قطاع النظافة والبيئة والحدائق سيتم استبدال الحاويات التالفة وتوفير أكثر من 200 حاوية جديدة، وتنظيم حملات توعوية للحد من ظاهرة الحرق العشوائي ورمي النفايات في الأودية، ومراقبة النقاط السوداء ومتابعتها ميدانيا، واستملاك قطعة أرض لإقامة حديقة عامة والاستمرار في حملات الرش.

وتحت بند التنظيم والتوسع سيتم متابعة تنظيم منطقة الجبل تمهيدًا لتوزيع الوحدات السكنية، وتسريع معاملة الإفراز في مجلس التنظيم الأعلى وتوسيع حدود التنظيم، ومخاطبة الجهات المختصة لضم شرق طريق البحر الميت كمنطقة استثمارية وسياحية لبلدية سويمة، كذلك استعادة المائة متر شرق طريق البحر الميت لتنظيم بلدة سويمة، وإدخال منطقة الخصاص وحي السراهدة ومنطقة قطر الخنزير إلى التنظيم، والعمل على منطقة غرب شرق طريق البحر الميت المنطقة المجاورة للكازية وإدخالها إلى تنظيم سويمة كونها منطقة تتبع لسلطة وادي الأردن وتعد منطقة زراعية،والعمل على ضم منطقة البحيرة لحدود بلدية سويمة، والعمل على ضم منطقة غرب الشارع الشاليهات.

وفي بند المباني والمرافق العامة ستعمل البلدية على استكمال طرح عطاء إنشاء مبنى بلدية سويمة وحل مشكلة قاعة بلدية سويمة، وتجهيز مركز تكنولوجيا متكامل يخدم طلبة الجامعات والمدارس وإنشاء مكتبة الكترونية عامة مزودة بخدمة إنترنت وأجهزة حاسوب، علما أنه يتوفر قطعة أرض بمساحة 480 مترا مقابل مسجد حمدي الأنيس، وإنشاء نادٍ رياضي متكامل يخدم أبناء لواء الشونة الجنوبية بالكامل وتجهيز النادي بأحدث المعدات الرياضية بالتعاون مع وزارة الشباب أو القطاع الخاص، علما أنه يتوفر قطعة أرض بمساحة 500 متر في حي السمارات.

وفي بند التنمية المجتمعية سيتم متابعة تنفيذ مشروع المعهد الفندقي وإنشاء مشاغل إنتاجية نسائية بالتعاون مع الجمعيات.