بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الأردن يرحب بعزم فرنسا الاعتراف رسميًّا بالدولة الفلسطينية

25 يوليو 2025
الأردن يرحب بعزم فرنسا الاعتراف رسميًّا بالدولة الفلسطينية

وطنا اليوم:رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم الجمهورية الفرنسية الاعتراف رسميًّا بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل، خطوة في الاتجاه الصحيح المفضي إلى تجسيد حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تثمين المملكة لقرار الرئيس الفرنسي، باعتباره خطوة هامة للتصدي لمساعي إنكار حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وتجسيد دولتهم المستقلة وذات السيادة على ترابهم الوطني، وأضاف السفير القضاة بأن هذا الإعلان ينسجم والجهود الدولية الهادفة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وشدّد السفير القضاة على أهمية المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المُقرَّر عقده في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لحشد دعم دولي لمزيد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجدّد السفير القضاة التأكيد على موقف المملكة الثابت في مواصلة العمل مع الأشقاء والشركاء الدوليين، لدعم حقّ الشعب الفلسطيني في الحرية وإنهاء الاحتلال وتقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على ترابه الوطني


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:07

إصابتان بحريق محل تجاري قرب دوار القبة في إربد

21:01

حركة سياحية نشطة وإشغال مرتفع في عجلون

20:57

بلدية مأدبا تنفذ خطة شاملة تعكس صورة المدينة الحضارية المشرقة

20:55

شاب أردني يلفت الأنظار بإبداعه في إذاعة محلية رغم غياب الفرص الوظيفية

20:50

الدكتور محمد الهواوشة يكتب: الأردن.. في وجه العاصفة ثابت، وفي زمن التخوين صادق

20:50

مدير تربية البادية الشمالية الغربية عبر أمن FM : أهمية الإعلام المسؤول في دعم المسيرة التعليمية

20:49

تجاوز للتعليمات واعتداء على الأمن الجامعي خلال حفل التخريج في إحدى الجامعات الأردنية

20:45

ترامب يؤكد أن حماس لا تريد اتفاقا ونتنياهو: ندرس خيارات لإعادة الرهائن

20:41

مختصون: الأردن يقدم جهودا استثنائية رغم القيود لإغاثة غزة

20:37

مؤسسات في غزة تشيد بالجهود الأردنية لإدخال المساعدات المنقذة للحياة

20:34

قراءة | ليس دفاعًا.. بل تذكيرٌ لمن نسي .. حين يساء للأوفياء

20:25

الشوبكي يحذر: شركة توزيع كهرباء تُضيف “الرهن العقاري” كغاية من غاياتها!

وفيات
وفيات الجمعة 25-7-2025وفيات الخميس 24-7-2025وفيات الاربعاء 23-7-2025وفيات الثلاثاء 22-7-2025وفاة الوزير والبرلماني الاسبق عبدالرزاق طبيشات