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“ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن تستقبل رئيس جمعية المستشفيات الخاصة”

24 يوليو 2025
“ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن تستقبل رئيس جمعية المستشفيات الخاصة”

كتب الدكتور عطا ابو الحاج

التقى الدكتور فوزي الحموري رئيس جمعية المستشفيات الخاصة مع ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة إيمان الشنقيطي، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 22 تموز 2025 في مقر المنظمة في عمان ، لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين.
واستهلت الدكتورة الشنقيطي اللقاء بالترحيب برئيس الجمعية، معربة عن تقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها الجمعية والمستشفيات الخاصة في تقديم خدمات صحية متميزة في مختلف التخصصات وتعزيز الصحة العامة وكذلك في دعم المصابين والمرضى من قطاع غزة.
وبدوره، هنأ الدكتور فوزي الحموري الدكتورة الشنقيطي على توليها هذا المنصب مؤكداً حرص الجمعية على مواصلة التعاون مع منظمة الصحة العالمية، وتعزيز قنوات التواصل مع مختلف الهيئات والمنظمات الدولية العاملة في القطاع الصحي مثمنا دور المنظمة في تنفيذ عمليات الاخلاء الطبي من قطاع غزة إلى الأردن.
وخلال اللقاء، دار الحديث حول إمكانية التوسع في استقبال أطفال غزة المصابين للعلاج في الأردن حيث أوضحت الدكتورة الشنقيطي أن مكتب المنظمة في غزة ورام الله، هم الجهة المعنية بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية ووزارة الصحة الأردنية ومع خلية الأزمة في الأردن.
كما أشار الدكتور الحموري إلى مبادرة صحة غزة التي تهدف الى إعادة إعمار القطاع الصحي في غزة
حيث نظمت المبادرة عدة مؤتمرات وقذ تم إطلاق سلسلة من المشاريع القصيرة والمتوسطة وطويلة المدة في القطاع، إضافة إلى إرسال المساعدات والفرق الطبية بشكل دوري.
وأوضح الحموري أن المستشفيات الخاصة استقبلت حتى الآن 112 طفلاً من الأطفال المرضى والمصابين الغزيين، إلى جانب 250 مرافقاً.
وفي ختام اللقاء، أكدت الدكتورة الشنقيطي حرص منظمة الصحة العالمية على استمرار التعاون مع الجمعية، معربة عن اعتزازها بالدور الإنساني والوطني الذي تقوم به المستشفيات الخاصة الأردنية في دعم أشقائنا في غزة.


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