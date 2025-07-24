تأمين عائلة أردنية علقت في السويداء وإعادتها إلى المملكة

وطنا اليوم:أعلنت السلطات الأمنية السورية عن إجلاء عائلة أردنية من محافظة السويداء إلى الحدود الأردنية، عقب التوترات الأمنية التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، بحسب ما نقلته قناة “الإخبارية السورية”.

والتقى قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا، العميد شاهر جبر عمران، أفراد العائلة الأردنية للاطمئنان عليهم، حيث جرى تأمينهم وإجلاؤهم من السويداء إلى محافظة درعا.

وأكد العميد عمران خلال اللقاء حرص الأجهزة الأمنية السورية على حماية المدنيين وتقديم المساعدة لكل من يحتاجها، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بعض المناطق.

وكانت العائلة الأردنية قد علقت في محافظة السويداء أثناء زيارتها لأقاربها، قبل أن تتدخل قوى الأمن وتؤمّن خروجها إلى درعا، ليتم بعدها مرافقتها حتى معبر نصيب الحدودي، تمهيداً لعودتها إلى الأردن