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إدارة المستشفى التخصصي تحذر من يقومون بجمع التبرعات باسمه

24 يوليو 2025
إدارة المستشفى التخصصي تحذر من يقومون بجمع التبرعات باسمه

وطنا اليوم:كتب د. عطا ابو الحاج
حذرت إدارة المستشفى التخصصي السادة المواطنين من تصديق أو التفاعل مع أي رسائل أو منشورات يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى، تدّعي جمع تبرعات مالية وعينية لصالح المرضى الأطفال القادمين من قطاع غزة الذين يتلقون العلاج في المستشفى.
علماً أن إدارة المستشفى التخصصي تتحمل كافة تكاليف علاج أطفال غزة وكافة النفقات الأخرى لهم ولمرافقيهم، ونؤكد أننا لا نعرف هذه الجهات أو الأفراد الذين يقومون بجمع التبرعات، ولا نعلم وجهة صرف هذه التبرعات.
واهابت بالجميع توخي الحذر، وعدم التعامل مع مثل هذه الحملات مجهولة المصدر.


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