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37% نسبة إشغال فنادق البحر الميت و8% في البتراء

24 يوليو 2025
37% نسبة إشغال فنادق البحر الميت و8% في البتراء

وطنا اليوم:ارتفعت نسبة الإشغال في فنادق الخمس نجوم في البحر الميت 2% مقارنة بالأسبوع الماضي، إذ بلغت نسبة الإشغال الكلية 37%، و8% في البترا، و66% في عمان.
وأرجعت الجمعية نسبة ارتفاع الإشغال في فنادق عمان مقارنة بباقي المناطق السياحية، إلى موسم الأعراس والمؤتمرات ووجود عدد من السياح العرب.
وقالت الجمعية في بيان، الخميس، إن فنادق البحر الميت تشهد ارتفاعا بنسبة 2%، وسط توقعات بارتفاع النسبة خلال عطلة نهاية الأسبوع وقدوم المغتربين.
ونبهت الجمعية إلى انخفاض ملحوظ في نسب إشغال فنادق البترا، إذ لم تتجاوز النسبة 8%، مشيرة إلى إغلاق 5 منشآت فندقية هذا الصيف بشكل مؤقت نتيجة ضعف الحركة السياحية وغياب الزوار.


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