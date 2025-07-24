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اللواء الحنيطي يُكرّم عدداً من الضباط بهدايا ملكية

24 يوليو 2025
اللواء الحنيطي يُكرّم عدداً من الضباط بهدايا ملكية

وطنا اليوم:مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، كرّم رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، عدداً من الضباط في القيادة العامة للقوات المسلحة، بهدايا ملكية، تقديراً لجهودهم المتميزة وتفانيهم في أداء واجباتهم المناطة بهم.
ونقل اللواء الركن الحنيطي للمكرّمين تحيات جلالة القائد الأعلى واعتزازه بما قدّموه من جهود نوعية، مؤكداً اهتمام جلالته والحرص الملكي على تكريم المتميزين وتحفيز نشامى القوات المسلحة الأردنية، على مواصلة البذل والعطاء في مختلف الميادين.
وأشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بالمستوى الرفيع الذي يتمتع به منتسبو الجيش العربي في كافة مواقعهم ودورهم الكبير في اداء رسالة القوات المسلحة بكل كفاءة واحتراف


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