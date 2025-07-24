الأونروا: سكان غزة جثث تمشي على الأرض والعائلات تنهار جوعًا

وطنا اليوم:قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا)، الخميس، إنّ طفلا من كل 5 أطفال يعاني في مدينة غزة من سوء التغذية، مع تزايد الحالات يوما بعد يوم.

وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس، نقل المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، عن أحد زملائه الميدانيين في القطاع قوله: “سكان غزة ليسوا أمواتا ولا أحياء، بل جثث متحركة”.

وقال لازاريني، إنه عندما يرتفع سوء التغذية لدى الأطفال، تفشل آليات التكيف، وينعدم الوصول إلى الغذاء والرعاية، “وتبدأ المجاعة في التفشي بصمت”.

وأضاف أنه “معظم الأطفال الذين تستقبلهم فرقنا يعانون من الهزال والضعف، وهم معرضون بشدة لخطر الموت إذا لم يحصلوا على العلاج الذي يحتاجونه بشكل عاجل. وقد أفادت التقارير بوفاة أكثر من مئة شخص جوعا، غالبيتهم العظمى من الأطفال”.

وبين أن الأزمة المتفاقمة في غزة تؤثر على الجميع، بمن فيهم أولئك الذين يحاولون إنقاذ الأرواح في القطاع الذي مزقته الحرب. مشيرا إلى أن العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية للأونروا يعيشون على وجبة صغيرة واحدة في اليوم، غالبا ما تكون مجرد عدس، إن تناولوها على الإطلاق.

ولفت لازاريني، أنهم “يغمى عليهم بشكل متزايد من الجوع أثناء العمل”. قائلا: “عندما لا يتمكن القائمون على الرعاية من العثور على ما يكفي من الطعام، فإن النظام الإنساني بأكمله ينهار”.

وأوضح أن الآباء والأمهات يعانون من الجوع الشديد لدرجة أنهم لا يستطيعون رعاية أطفالهم، وأولئك الذين يصلون إلى عيادات “أونروا ليس لديهم الطاقة أو الطعام أو الوسائل لاتباع النصائح الطبية”.

وأضاف: “لم تعد الأسر قادرة على التكيف، إنها تنهار، وغير قادرة على البقاء على قيد الحياة. إن وجودهم مهدد”.

ودعا لازاريني إلى السماح للعاملين في المجال الإنساني بتقديم المساعدات بشكل غير مقيد ودون انقطاع إلى غزة وشعبها، وذكّر بأن لدى الأونروا نحو 6 آلاف شاحنة محملة بالمواد الغذائية والإمدادات الطبية في الأردن ومصر تنتظر السماح لها بالدخول إلى القطاع.