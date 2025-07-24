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جامعة البترا تكرّم خريجها أنس الدميسي تقديرًا لإنجازاته في الحياة العامة والمهنية

24 يوليو 2025
جامعة البترا تكرّم خريجها أنس الدميسي تقديرًا لإنجازاته في الحياة العامة والمهنية

وطنا اليوم:كرّم رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، خريج كلية الحقوق المحامي أنس الدميسي، وذلك في إطار نهج عمادة شؤون الطلبة بتكريم خريجي الجامعة المتميزين في سوق العمل، وتقديرًا لمسيرته البارزة في الحياة العامة والمهنية.

ويُعدّ الدميسي، الذي تخرج من الجامعة عام 2020، أحد النماذج المؤثرة من خريجيها، حيث خاض الانتخابات البرلمانية عن محافظة الزرقاء وحصد 4470 صوتًا. كما أسس مبادرة “ساعد الخيرية” التي أسهمت في دعم عشرات الأسر المحتاجة.

وعلى الصعيد المهني، يمارس الدميسي المحاماة والاستشارات القانونية عبر شركة “منبر القانون الدولية للمحاماة”، ويُعد من المستثمرين البارزين الذين ساهموا في جذب استثمارات خارجية إلى الأردن.

وأكد الأستاذ الدكتور عبد الرحيم أن الجامعة تفخر بخريجيها الذين يتركون أثرًا إيجابيًا في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن نجاحاتهم تعكس جودة التعليم الذي تقدمه الجامعة وحرصها على إعداد كفاءات قادرة على القيادة والمساهمة في تنمية المجتمع.

ويشغل الدميسي كذلك عضوية مؤسسة في حزب “الميثاق الوطني”، ويرأس نادي شباب الرصيفة، إلى جانب عمله السابق في المجال الإعلامي.

حضر حفل التكريم كل من عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح، وعميد كلية الحقوق الدكتور علي الدباس، ومدير دائرة العلاقات العامة والدولية السيد علاء الدين عربيات.


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