النقل تتابع الاستعدادات النهائية للافتتاح الرسمي لخطي السلط – عمان والكرك – عمان

وطنا اليوم:ترأست وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني اليوم الخميس، اجتماعا في مبنى الوزارة لمتابعة التجهيزات النهائية تمهيدا للافتتاح الرسمي لخطي “السلط – عمان” و”الكرك – عمان” ضمن المرحلة الأولى من مشروع هيكلة النقل العام بين عمان ومراكز المحافظات.

وضم الاجتماع كل من مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة والمدير العام للشركة المتكاملة للنقل المتعدد الدكتور مؤيد أبو فردة والمدير التنفيذي لشركة رؤيا عمان للنقل محمد الليمون إلى جانب المعنيين من وزارة النقل.

وتم التشغيل الرسمي لخطي اربد – عمان وجرش – عمان اعتبارا من الأول من تموز الحالي، كما تم تشغيل خط الكرك – عمان بشكل تجريبي في التاريخ ذاته، ليتم استكمال المرحلة الأولى من المشروع الآن بإطلاق التشغيل الرسمي لخطي عمان السلط وعمان الكرك.

ومن المقرر ان يقام حفل الافتتاح الرسمي لهذين الخطين الخميس 31 تموز الحالي، بحضور ممثلين عن الجهات الشريكة من القطاعين العام والخاص وعدد من وسائل الإعلام.

وخلال الاجتماع، أكدت وزيرة النقل أن مشروع هيكلة النقل العام بين مراكز المحافظات يشكل نقلة نوعية على صعيد تطوير خدمات النقل العام في المملكة، حيث يعتمد على تشغيل حافلات مزودة بأنظمة تتبع ومراقبة وتحصيل الأجرة إلكترونيا ويعمل وفق ترددات زمنية ثابتة تضمن انسيابية وانتظام الخدمة.

وقالت الوزيرة إن المشروع يهدف الى تحسين مستوى النقل بين العاصمة وبقية المحافظات وتعزيز الربط بين المدن الرئيسية، بما يسهم في تقليل الازدحامات المرورية وتخفيف الاعتماد على المركبات الخاصة، إضافة الى توفير وسيلة نقل آمنة ومنتظمة بأسعار مناسبة.

وأضافت، إن المرحلة الأولى من المشروع تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل التي تركز على بناء شبكة نقل عام متكاملة وذكية تدعم الاستدامة البيئية والاقتصادية وتواكب التوسع الحضري.

وشددت الوزيرة على حرص الوزارة على متابعة جميع مراحل التشغيل بشكل مباشر، وتلقي ملاحظات المواطنين حول جودة الخدمة لتطويرها باستمرار بالتعاون مع شركات النقل والجهات التنظيمية