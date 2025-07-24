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مقتل شخص وإصابة 100 آخرين بانفجار مستودع ذخائر في إدلب

24 يوليو 2025
مقتل شخص وإصابة 100 آخرين بانفجار مستودع ذخائر في إدلب

وطنا اليوم:ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار مستودع ذخائر في محيط مدينة معرة مصرين بريف إدلب، إلى قتيل وأكثر من 100 إصابة ضمن حصيلة غير نهائية، وذلك بحسب مدير صحة إدلب، سامر عرابي.
وأكد عرابي، أن تجمعات المخيمات السكنية المحيطة بالموقع تأثرت بالانفجار ما أدى إلى وقوع عدد ضخم من الإصابات.
وتوزعت الإصابات، بحسب مدير الصحة، على عدة مراكز صحية في المنطقة، 71 منها في مستشفى معرة مصرين، و26 مصاباً في مستشفى إدلب الجامعي، و6 آخرون في مستشفى العيادات، و3 في مستشفى الشفاء.
من جهتها، قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري إن 6 من كوادرها الفنية العاملين في منشأة الخياطة التابعة لها أصيبوا جراء الانفجار.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر محلية بانفجار مخلفات حرب وذخائر ضمن مستودع أسلحة بريف إدلب.
وبحسب المصادر، شهدت المنطقة انفجارات متتالية نتيجة تفجّر مخلفات حرب وذخائر كانت موجودة في الموقع، وسط انتشار كثيف لفرق الدفاع المدني والطواقم الإسعافية لنقل المصابين والضحايا إلى المستشفيات القريبة.
ووصلت عدة إصابات إلى المستشفى الجراحي “سامز” في مدينة معرة مصرين، في حين تحدّث مصدر عن احتمالية وجود عالقين تحت الأنقاض إثر تهدّم بناء في محيط موقع التفجير.
وحذّرت الفرق الإنسانية من توجّه المدنيين إلى الموقع إثر استمرار انفجار مخلفات الحرب والذخائر في المستودع والمنطقة المحيطة به.


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