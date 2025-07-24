موجات غبارية تشمل بعض الطرقات الصحراوية وتحذير للسائقين

وطنا اليوم:تشير أحدث صور الأقمار الاصطناعية الصادرة ظهر اليوم الخميس إلى تشكل موجات غبارية على بعض الطرقات الصحراوية وتنبيه من تدني مدى الرؤية الأفقية ، بحسب طقس العرب.

ويأتي ذلك بفعل نشاط على الرياح الشمالية الغربية، والتي تكون مثيرة للغبار في المناطق المكشوفة و الصحراوية والسهول الشرقية، ويتوقع استمرارها خلال الساعات القادمة ومساء اليوم.

ودعا طقس العرب السائقين لتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء المسير على تلك الطرقات