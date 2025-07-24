وطنا اليوم:تشير أحدث صور الأقمار الاصطناعية الصادرة ظهر اليوم الخميس إلى تشكل موجات غبارية على بعض الطرقات الصحراوية وتنبيه من تدني مدى الرؤية الأفقية ، بحسب طقس العرب.
ويأتي ذلك بفعل نشاط على الرياح الشمالية الغربية، والتي تكون مثيرة للغبار في المناطق المكشوفة و الصحراوية والسهول الشرقية، ويتوقع استمرارها خلال الساعات القادمة ومساء اليوم.
ودعا طقس العرب السائقين لتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء المسير على تلك الطرقات
موجات غبارية تشمل بعض الطرقات الصحراوية وتحذير للسائقين
وطنا اليوم:تشير أحدث صور الأقمار الاصطناعية الصادرة ظهر اليوم الخميس إلى تشكل موجات غبارية على بعض الطرقات الصحراوية وتنبيه من تدني مدى الرؤية الأفقية ، بحسب طقس العرب.