مطار الملكة علياء يستقبل 4.4 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام

وطنا اليوم:اختتمت مجموعة المطار الدولي النصف الأول من عام 2025 بإنجازات بارزة شملت مجالات العمليات والبنية التحتية والاستدامة والتحول الرقمي والمسؤولية الاجتماعية المؤسسية في مطار الملكة علياء الدولي، ودفع المبادرات الاستراتيجية التي تعزز مرونة عمليات المطار ويؤكد التزامه بتقديم تجربة سفر عالمية المستوى.

وخلال النصف الأول من العام الحالي، استقبل مطار الملكة علياء الدولي إجمالي 4406690 مسافرا وهي أعلى حركة مسافرين نصف سنوية في تاريخه مسجلا نموا نسبته 6 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2024.

وبحسب بيان المجموعة اليوم الخميس، جاء هذا الارتفاع مدفوعا بعودة عدد من المسارات الجوية الإقليمية والأوروبية وازدياد حركة السفر خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

وشهدت حركة الطائرات أيضا ارتفاعا نسبته 2.2 بالمئة، حيث سجل المطار 36.331 حركة، في حين انخفضت حركة الشحن الجوي بنسبة 16.5 بالمئة، لتصل إلى 32086 طنا. في حزيران الماضي، كما استقبل المطار 717840 مسافرا، بانخفاض نسبته 16.6 بالمئة مقارنة بشهر حزيران 2024 نظرا للتوترات الإقليمية وما ترتب عليها من تعطل بعض الرحلات الجوية.

وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل المطار 5.827 حركة، في حين تعامل مع 4174 طنا ضمن حركة الشحن الجوي، ما يشير إلى انخفاض سنوي بنسبة 19.6 بالمئة، و27.5 بالمئة على التوالي مقارنة بحزيران 2024.

وفي النصف الأول من العام الحالي، شهد مطار الملكة علياء الدولي انتعاشا ملحوظا في نشاط شركات الطيران تمثل في استئناف عدد من شركات الطيران لعملياتها وانضمام شركات طيران ومسارات جديدة، حيث استأنفت شركتا فلاي أديل وAjet رحلاتهما من المطار وإليه، بينما وسعت الملكية الأردنية شبكتها العالمية بإطلاق مسارات مباشرة إلى دمشق وحلب ومومباي وواشنطن العاصمة، كما بدأت شركة الأجنحة الليبية وSunExpress بتسيير رحلاتهما من المطار.

وتبرز هذه التطورات جاذبية مطار الملكة علياء الدولي المتنامية بوصفه مركزا إقليميا، كما تؤكد التزامه المستمر بتوسيع شبكة الربط الجوي مع الأسواق الرئيسية.

الى ذلك، شكل تدشين محطة الطاقة الشمسية “شمس المطار للطاقة” في نيسان الماضي والتي تشغلها شركة شمس المطار للطاقة “قعوار للاستثمار”، محطة بارزة في مسار الاستدامة، حيث تنتج المحطة التي تبلغ قدرتها 4.8 ميجاواط- أكثر من 10.5 جيجاواط/ ساعة من الكهرباء سنويا وتغطي نحو 25 بالمئة من احتياجات مجموعة المطار الدولي التشغيلية من الطاقة.

وإلى جانب خفض التكاليف تقلل محطة الطاقة الشمسية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 12 ألف طن سنويا، ما يرسخ مكانة مطار الملكة علياء الدولي بوصفه أحد أكبر المطارات التي تعمل بالطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي كانون الثاني الماضي، افتتحت شركة مينزيس لخدمات الطيران، المناول الأرضي في مطار الملكة علياء الدولي مركز الشحن الجوي الثاني بمساحة 8 الآف متر مربع، بالتعاون مع خدمات المناولة الجوية (AHS)، ما أسهم في مضاعفة القدرة التشغيلية للمطار في مناولة الشحن الجوي وتبسيط العمليات التشغيلية إلى جانب توفير فرص عمل جديدة.

وفي إطار تعزيز انسيابية حركة المسافرين من خلال التكنولوجيا، أطلقت في حزيران الماضي مرحلة تجريبية للبوابات الإلكترونية الجديدة بهدف تسريع إجراءات السفر للمواطنين الأردنيين، وقد تم تركيب تسع بوابات ذكية “خمس في قاعة القادمين وأربع في منطقة المغادرين”، ما يوفر تجربة سفر أسرع وأكثر سلاسة ويعزز في الوقت ذاته كفاءة العمليات التشغيلية للمطار، خاصة خلال فترات الذروة.

كما تجدد تأكيد التزام مطار الملكة علياء الدولي برضا المسافرين في آذار الماضي، حين حصل على لقب “المطار الأكثر متعة في الشرق الأوسط” للمرة الثانية، استنادا إلى نتائج استطلاع جودة خدمات المطارات لعام 2024 الصادر عن مجلس المطارات الدولي.

وجاء هذا التكريم عقب تجديد شهادة المستوى الثالث من برنامج اعتماد تجربة العملاء في المطار التابع لمجلس المطارات الدولي في شباط، ما يعزز مكانته ويؤكد الجهود المستمرة للارتقاء بجودة خدمات المسافرين.

وفي إطار تركيزها على التطوير التجاري، وقعت مجموعة المطار الدولي اتفاقية استراتيجية مع Extime JCDecaux Airport ، وهي شركة عالمية مرموقة في مجال الإعلانات في المطارات بهدف تنفيذ حلول إعلانية مبتكرة ومستدامة تحقق قيمة مضافة للمعلنين وتسهم في الوقت ذاته في تعزيز تجربة المسافرين الشاملة.

وتأكيدا لجهودها المستمرة في تمكين الشباب، أطلقت مؤسسة مجموعة المطار الدولي مرحلة جديدة من الدورات التدريبية المهنية عبر مركز التدريب “حرفتي”، حيث سجلت زيادة بنسبة 20 بالمئة في عدد الطلبات المقدمة.

واستفاد من هذه الدورات 75 مشاركا ومشاركة، توزعوا على ستة مجالات متخصصة شملت، تصميم الأزياء والخياطة 12 والبرمجة وتطوير البرمجيات 13 والصحة والسلامة المهنية 13 وصيانة الهواتف المحمولة 12 والتكييف والتبريد 13 إلى جانب إدارة المستودعات 12.

وفي سياق عرضه لإنجازات الأشهر الستة الماضية، قال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي، نيكولا دفيليير : “يجسد النصف الأول من العام الحالي القوة المستمرة لمطار الملكة علياء الدولي بوصفه أصلا وطنيا حيويا وركيزة أساسية في قطاع النقل الجوي الأردني”.

وأضاف، إنه بالرغم من التحديات الإقليمية، واصلنا تركيزنا على زيادة حركة المسافرين وتنفيذ مشاريع مؤثرة، وتحسينات مبتكرة، وخدمات تتمحور حول المسافرين بما يواكب أعلى المعايير الدولية ويرسخ مكانة المطار بوصفه المطار الذي يرحب بالمسافرين ويجعلهم يشعرون كأنهم في بيتهم.