بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

مديرية الأمن العام تحتفل بتخريج دورة القادة أمام الإعلام

24 يوليو 2025
مديرية الأمن العام تحتفل بتخريج دورة القادة أمام الإعلام

وطنا اليوم:احتفلت مديرية الأمن العام، اليوم الخميس، بتخريج دورة “القادة أمام الإعلام”، التي نظمتها مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية بمشاركة نخبة من القادة والمدراء من مختلف وحدات وإدارات الأمن العام.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار نهج مديرية الأمن العام الراسخ في تطوير وتأهيل كوادرها القيادية وتعزيز قدراتهم في التعامل الإعلامي باحترافية بما يواكب مرحلة التحديث والتطوير في مديرية الأمن العام التي راعت المتغيرات الإعلامية في المجتمع وتعزيز قيم الأمن العام وثقافتها المؤسسية القائمة على الشفافية والتواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم بما يرسخ ثقة المواطن وشراكته المجتمعية ودور وسائل الإعلام في تعزيز الأمن والطمأنينة.
واشتملت الدورة التي رعى تخريجها مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب العميد الدكتور محمد العمري على برنامج تدريبي مكثف شمل محاور متعددة في مجالات الخطاب الإعلامي وفنون التحدث أمام الكاميرا وآليات إدارة اللقاءات الصحفية إلى جانب تمارين عملية تحاكي مواقف ميدانية واقعية، هدفت إلى صقل مهارات المشاركين ورفع جاهزيتهم في التعامل مع المواقف الإعلامية المختلفة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:07

إصابتان بحريق محل تجاري قرب دوار القبة في إربد

21:01

حركة سياحية نشطة وإشغال مرتفع في عجلون

20:57

بلدية مأدبا تنفذ خطة شاملة تعكس صورة المدينة الحضارية المشرقة

20:55

شاب أردني يلفت الأنظار بإبداعه في إذاعة محلية رغم غياب الفرص الوظيفية

20:50

الدكتور محمد الهواوشة يكتب: الأردن.. في وجه العاصفة ثابت، وفي زمن التخوين صادق

20:50

مدير تربية البادية الشمالية الغربية عبر أمن FM : أهمية الإعلام المسؤول في دعم المسيرة التعليمية

20:49

تجاوز للتعليمات واعتداء على الأمن الجامعي خلال حفل التخريج في إحدى الجامعات الأردنية

20:45

ترامب يؤكد أن حماس لا تريد اتفاقا ونتنياهو: ندرس خيارات لإعادة الرهائن

20:41

مختصون: الأردن يقدم جهودا استثنائية رغم القيود لإغاثة غزة

20:37

مؤسسات في غزة تشيد بالجهود الأردنية لإدخال المساعدات المنقذة للحياة

20:34

قراءة | ليس دفاعًا.. بل تذكيرٌ لمن نسي .. حين يساء للأوفياء

20:25

الشوبكي يحذر: شركة توزيع كهرباء تُضيف “الرهن العقاري” كغاية من غاياتها!

وفيات
وفيات الجمعة 25-7-2025وفيات الخميس 24-7-2025وفيات الاربعاء 23-7-2025وفيات الثلاثاء 22-7-2025وفاة الوزير والبرلماني الاسبق عبدالرزاق طبيشات