مديرية الأمن العام تحتفل بتخريج دورة القادة أمام الإعلام

وطنا اليوم:احتفلت مديرية الأمن العام، اليوم الخميس، بتخريج دورة “القادة أمام الإعلام”، التي نظمتها مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية بمشاركة نخبة من القادة والمدراء من مختلف وحدات وإدارات الأمن العام.

ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار نهج مديرية الأمن العام الراسخ في تطوير وتأهيل كوادرها القيادية وتعزيز قدراتهم في التعامل الإعلامي باحترافية بما يواكب مرحلة التحديث والتطوير في مديرية الأمن العام التي راعت المتغيرات الإعلامية في المجتمع وتعزيز قيم الأمن العام وثقافتها المؤسسية القائمة على الشفافية والتواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم بما يرسخ ثقة المواطن وشراكته المجتمعية ودور وسائل الإعلام في تعزيز الأمن والطمأنينة.

واشتملت الدورة التي رعى تخريجها مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب العميد الدكتور محمد العمري على برنامج تدريبي مكثف شمل محاور متعددة في مجالات الخطاب الإعلامي وفنون التحدث أمام الكاميرا وآليات إدارة اللقاءات الصحفية إلى جانب تمارين عملية تحاكي مواقف ميدانية واقعية، هدفت إلى صقل مهارات المشاركين ورفع جاهزيتهم في التعامل مع المواقف الإعلامية المختلفة