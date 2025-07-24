بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

ميادة شريم : عندما اختفى صوت الإنسانية في العالم ما زال صوت الأردن حاضرًا في كسر الحصار عن غزة

24 يوليو 2025
ميادة شريم : عندما اختفى صوت الإنسانية في العالم ما زال صوت الأردن حاضرًا في كسر الحصار عن غزة

وطنا اليوم:أكدت النائب السابق ميادة شريم، اعتزاز الأردنيين وفخرهم بالدور الكبير الذي يقدمه الأردن، ملكًا وجيشًا وشعبًا، لنصرة الأهل والأشقاء في فلسطين عامة، وفي قطاع غزة على وجه الخصوص.

وقالت شريم في تصريح لها تعقيبًا على وصول قوافل المساعدات الإنسانية التي سيرتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لقطاع غزة، أن الأردن كان دومًا وما زال وسيبقى في خندق العروبة مناصرًا لقضايا أمته، مستشهدة بمواقف الأردن وجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه والقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، في دعم القضية الفلسطينية.

وأضافت شريم أنه “وعندما غاب صوت الإنسانية في العالم كله، ما زال صوت الأردن حاضرًا وعاليا في نصرة المظلومين، مما أسهم في كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية إلى أبناء القطاع المحاصر”.

وزادت شريم :”لقد سطر الأردن كعادته أروع أمثلة التضحية الصمود بمواقفه المشرفة تجاه الإنسانية، والتي تلخصت بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه أمام المجتمع الدولي، ومواقف القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي التي جاءت امتثالا لتوجيهات جلالته بإرسال المستشفى الميداني الأردني إلى قطاع غزة، وتنفيذ عمليات الإنزال الجوي، وارسال قوافل المساعدات الإنسانية الى القطاع”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:07

إصابتان بحريق محل تجاري قرب دوار القبة في إربد

21:01

حركة سياحية نشطة وإشغال مرتفع في عجلون

20:57

بلدية مأدبا تنفذ خطة شاملة تعكس صورة المدينة الحضارية المشرقة

20:55

شاب أردني يلفت الأنظار بإبداعه في إذاعة محلية رغم غياب الفرص الوظيفية

20:50

الدكتور محمد الهواوشة يكتب: الأردن.. في وجه العاصفة ثابت، وفي زمن التخوين صادق

20:50

مدير تربية البادية الشمالية الغربية عبر أمن FM : أهمية الإعلام المسؤول في دعم المسيرة التعليمية

20:49

تجاوز للتعليمات واعتداء على الأمن الجامعي خلال حفل التخريج في إحدى الجامعات الأردنية

20:45

ترامب يؤكد أن حماس لا تريد اتفاقا ونتنياهو: ندرس خيارات لإعادة الرهائن

20:41

مختصون: الأردن يقدم جهودا استثنائية رغم القيود لإغاثة غزة

20:37

مؤسسات في غزة تشيد بالجهود الأردنية لإدخال المساعدات المنقذة للحياة

20:34

قراءة | ليس دفاعًا.. بل تذكيرٌ لمن نسي .. حين يساء للأوفياء

20:25

الشوبكي يحذر: شركة توزيع كهرباء تُضيف “الرهن العقاري” كغاية من غاياتها!

وفيات
وفيات الجمعة 25-7-2025وفيات الخميس 24-7-2025وفيات الاربعاء 23-7-2025وفيات الثلاثاء 22-7-2025وفاة الوزير والبرلماني الاسبق عبدالرزاق طبيشات