ميادة شريم : عندما اختفى صوت الإنسانية في العالم ما زال صوت الأردن حاضرًا في كسر الحصار عن غزة

وطنا اليوم:أكدت النائب السابق ميادة شريم، اعتزاز الأردنيين وفخرهم بالدور الكبير الذي يقدمه الأردن، ملكًا وجيشًا وشعبًا، لنصرة الأهل والأشقاء في فلسطين عامة، وفي قطاع غزة على وجه الخصوص.

وقالت شريم في تصريح لها تعقيبًا على وصول قوافل المساعدات الإنسانية التي سيرتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لقطاع غزة، أن الأردن كان دومًا وما زال وسيبقى في خندق العروبة مناصرًا لقضايا أمته، مستشهدة بمواقف الأردن وجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه والقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، في دعم القضية الفلسطينية.

وأضافت شريم أنه “وعندما غاب صوت الإنسانية في العالم كله، ما زال صوت الأردن حاضرًا وعاليا في نصرة المظلومين، مما أسهم في كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية إلى أبناء القطاع المحاصر”.

وزادت شريم :”لقد سطر الأردن كعادته أروع أمثلة التضحية الصمود بمواقفه المشرفة تجاه الإنسانية، والتي تلخصت بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه أمام المجتمع الدولي، ومواقف القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي التي جاءت امتثالا لتوجيهات جلالته بإرسال المستشفى الميداني الأردني إلى قطاع غزة، وتنفيذ عمليات الإنزال الجوي، وارسال قوافل المساعدات الإنسانية الى القطاع”.