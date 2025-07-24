بدء مهرجان صيف عجلون الأول للمنتجات الريفية والحرف اليدوية

وطنا اليوم:بدأت اليوم الخميس، في محيط محطة تلفريك عجلون المجاورة لقلعة عجلون، فعاليات مهرجان صيف عجلون الأول للمنتجات الريفية والحرف اليدوية العجلونية بمشاركة واسعة من الأسر المنتجة والحرفيين بحضور نائب محافظ عجلون الدكتور محمد الحسامي وعضو مجلس الأعيان عمار القضاة وعدد من نواب المحافظة.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية المهندس صخر العجلوني الذي رعى حفل الافتتاح في كلمة له، إن المهرجان يشكل محطة مهمة لإبراز هوية عجلون التراثية والاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه المنتجات من زيت الزيتون البلدي إلى التطريز وصناعة الفخار، ليست مجرد سلع بل تعد تعبيرا أصيلا عن هويتنا وتاريخنا.

وأكد، أن مشروع تلفريك عجلون أحدث نقلة نوعية في المشهد التنموي والسياحي في المحافظة، حيث أسهم في تحفيز السياحة الريفية وتوفير فرص عمل مباشرة لأبناء وبنات المنطقة، ليصبح رمزا للتنمية المستدامة والشراكة المجتمعية الفاعلة.

من جهته، قال منسق المهرجان منذر الزغول، إن المهرجان يتضمن معرضا كبيرا يضم أكثر من 80 أسرة عجلونية منتجة تعرض منتجاتها الطبيعية والحرفية، مثل زيت الزيتون، الزعتر، السماق، الفريكة، اللبنة، المخللات والمربيات، إضافة إلى حرف يدوية تشمل التطريز، الفخار، الإكسسوارات وصناعات تراثية أخرى.

وأشار الزغول إلى أن الهدف من المهرجان هو دعم المنتجين المحليين وتعزيز السياحة الداخلية من خلال تسويق المنتجات العجلونية ذات الجودة العالية، مثمنا دعم المجموعة الأردنية للمناطق التنموية وتعاونها الكبير مع الأسر المنتجة.

ويتيح المهرجان لزواره فرصة فريدة لاكتشاف التراث العجلوني الأصيل والتعرف على إبداعات الحرفيين المحليين في أجواء تراثية مميزة تتخللها فعاليات ثقافية واجتماعية والعروض الخاصة التي تتضمن خصما بنسبة 25 بالمئة على تذاكر التلفريك طوال فترة المهرجان.

ويستمر المهرجان حتى مساء السبت المقبل، حيث يفتح أبوابه يوميا لاستقبال الزوار من مختلف مناطق المملكة ليقدم تجربة غنية تجمع بين التراث الثقافة، والضيافة العجلونية الأصيلة.