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سوريا تعتزم بناء مطار في دمشق يتسع لـ 30 مليون مسافر

24 يوليو 2025
سوريا تعتزم بناء مطار في دمشق يتسع لـ 30 مليون مسافر

وطنا اليوم:أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا، عمر الحصري، عن خطط مستقبلية لتطوير قطاع الطيران في البلاد، مؤكداً أن الوضع الحالي لهذا القطاع يعاني من تهالك كبير.
وأوضح الحصري أن سوريا بحاجة ماسة إلى إعادة تأهيل المطارات الخمسة الموجودة في البلاد، مشيراً إلى أن هناك خططاً لتأهيل مطار دمشق الدولي ليتسع لـ 5 ملايين مسافر سنوياً، بالإضافة إلى تطوير مطار حلب الدولي ليتسع لـ 2 مليون مسافر سنوياً.
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وأضاف الحصري أن هناك مشروعاً لبناء مطار جديد في دمشق يتسع لـ 30 مليون مسافر، ما يعتبر خطوة كبيرة نحو تعزيز البنية التحتية في قطاع الطيران السوري.
وفي خطوة جديدة لتعزيز الخدمات الجوية في البلاد، قررت الهيئة العامة للطيران المدني استثمار مطار مزة العسكري وتحويله إلى مطار مدني، في إطار سعيها لتوسيع الطاقة الاستيعابية وتحقيق فوائد اقتصادية للمستقبل


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