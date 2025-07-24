تعديلات مرورية على تقاطع الكومودور فجر الجمعة

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمّان الكبرى، بالتعاون مع إدارة السير، عن تنفيذ أعمال تعديلات هندسية على الجزيرة الوسطية في شارع الشريف ناصر بن جميل باتجاه إشارات وادي صقرة، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتحسين واقع الحركة المرورية ورفع كفاءة شبكة الطرق داخل العاصمة.

ومن المقرر أن تبدأ الأعمال فجر يوم غد الجمعة، لضمان تنفيذها بأقل أثر ممكن على الحركة اليومية.

وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية وتسهيل تدفق المركبات، من خلال تعديل أجزاء من الجزيرة الوسطية ونقلها بهدف زيادة القدرة الاستيعابية للمسارب، بما يضمن تدفقًا مروريًا أكثر فاعلية ويحقق مرونة أكبر في حركة المركبات، خصوصًا في هذا المحور الحيوي الذي يربط عدد من الطرق والشوارع الشريانية، و يخدم مناطق سكنية وتجارية واسعة.

وأوضح مدير دائرة عمليات المرور في أمانة عمّان الكبرى، المهندس شادي الروابدة، أن هذه الأعمال تأتي استجابة للدراسات الفنية الميدانية التي أظهرت حاجة التقاطع لتعديلات هندسية تساهم في تعزيز كفاءة الطريق وتخفيف الكثافة المرورية.

وأكدت الأمانة أنها ستقوم بتوفير الشواخص الإرشادية والتحذيرية اللازمة في موقع الأعمال، إلى جانب تواجد كوادر إدارة السير ميدانيًا لمتابعة تنفيذ التعديلات وتنظيم حركة المرور، بما يضمن الحد الأدنى من التأثير على حركة السير اليومية