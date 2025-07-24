الخصاونة: القضية الفلسطينية محورية وهي قضية وطنية للأردن

وطنا اليوم:قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة إن الموقف الأردني الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني ثابت وراسخ وتاريخي تجاه القضية المركزية والمحورية للأردن وهي قضية وطنية بالنسبة لنا وليست لمجرد أنها دولة شقيقة أو جوار.

وأضاف الخصاونة خلال استضافته في برنامج ” العاشرة” الذي يقدمه الاعلامي طارق العاص ويبث على قناة اللمملكة أن تصويت الكنيست “الإسرائيلية” على قرار يدعم ضم الضفة الغربية يمثل تصعيدا خطيرا وجزءا لا يتجزأ من مخططات الاحتلال لاستيطان الضفة وتهويدها وتهجير سكانها، مشددا على أن هذا القرار يتنافى مع أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وانتهاك صارخ لحقوق الانسان.

وحذّر الخصاونة من مواصلة إسرائيل لسياستها الأحادية التي تنتهك كافة الشرائع الأممية، والتي ستفضي إلى صراع محتدم في المنطقة وسينعكس على العالم برمته.

وقال إن مثل هذه القرارات من شأنها أن تنتهك القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ولفت الخصاونة إلى أن مثل هذه القرارات ستهدد اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل واتفاقية أوسلو وقرارات محكمة العدل الدولية ،محملاً في ذات الوقت المسؤولية الكاملة للإدارات الإسرائيلية المتعاقبة.

وقال إن هذا القرارات المزعومة تُشكل اعتداء فاضخا وصارخا على حقوق الشعب الفلسطيني ويقوض فرص السلام وحل الدولتين، داعيا ً في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف هذه الخطوة والعمل على تفعيل خارطة الطريق لإحلال السلام في الشرق الأوسط، مشدداً على أنه لا يمكن أن يتحقق السلام الا بحل الدولتين.