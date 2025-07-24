بالصور .. أ.د.حمدان يرعى احتفال عمان الاهلية لليوم الثاني بتخريج طلبة الفصل الثاني من الفوج 32

وطنا اليوم:رعى الاستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الاهلية مساء أمس 23-7-2025 على مسرح الأرينا احتفال الجامعة لليوم الثاني بتخريج طلبتها للفصل الثاني 2024-2025 من الفوج (32) لكليات ” الصيدلة ، العلوم الطبية المساندة ، التمريض ، تقنية المعلومات ، العمارة والتصميم ، الهندسة ، التكنولوجيا الزراعية ” بحضور نائب رئيس الجامعة أ.د. احمد حمدان ومساعد الرئيس لشؤون الاعتماد والجودة والتخطيط الدكتورإياد شعبان والسادة العمداء وأعضاء الهيئة التدريسية وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية وحشد كبير من ذوي الطلبة الخريجين والمدعوين .

وقد استهل الحفل بعد السلام الملكي بتلاوة عطرة من القران الكريم تلاها الطالب آدم الحديدي من كلية ادارة الضيافة والسياحة .

ثم ألقى عميد شؤون الطلبة الاستاذ الدكتور مصطفى عطيات كلمة الجامعة في الحفل رحب فيها براعي الحفل والحضور والضيوف والخريجين وذويهم ثم قال :

في هذا اليوم المشرق، الذي يغمرنا بالفخر والاعتزاز، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في رحاب جامعتكم، جامعة عمّان الأهلية، أولى الجامعات الخاصة في الأردن، حيث نجتمع لنحتفل بثمرة أعوام من الجهد والعطاء، ونكرّم جيلًا من الشباب الطموح، من خريجي الفصل الدراسي الثاني 2024 – 2025 لليوم الثاني لحفل التخريج 2025 لكليات :

الهندسة، الصيدلة، تقنية المعلومات، التمريض، العمارة والتصميم، العلوم الطبية المساندة، والتكنولوجيا الزراعية.

وأضاف : وجودنا اليوم في رحاب هذه الجامعة ليس مجرد مناسبة احتفالية، بل هو وقفة عرفان وتقدير لصرحٍ علمي عظيم، بُني على رؤية طموحة حملها الراحل الكبير الدكتور أحمد الحوراني، رحمه الله، الذي آمن بأن العلم هو طريق النهضة، وبوابة المستقبل. ومنذ تأسيسها، سارت جامعة عمّان الأهلية بخطى ثابتة، محافظة على رسالتها النبيلة في بناء العقول وصناعة التميّز، ضمن بيئة أكاديمية ترعى الإبداع، وتُكرّس البحث العلمي، وتسهم بكفاءة في خدمة المجتمع.

واليوم، أصبحت الجامعة أنموذجًا يُحتذى في التميز الأكاديمي، بفضل القيادة الحكيمة لعطوفة الدكتور ماهر الحوراني، رئيس هيئة المديرين، وعطوفة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان، وبفضل جهود كافة العاملين من الهيئتين التدريسية والإدارية.

ثم قال : في هذه اللحظة المضيئة من مسيرة الجامعة، نفخر بأن نُطلعكم على بعضٍ من إنجازاتنا التي تعكس رؤيتنا للريادة:

• في تصنيف QS العالمي 2026، جاءت الجامعة ضمن الفئة (761–770) عالميًا، محققة المرتبة الأولى بين الجامعات الأردنية الخاصة، والثالثة بين جميع الجامعات الأردنية.

• وحافظت على صدارتها في تخصص إدارة الضيافة، واحتلت المركز الأول في الفنون والتصميم، والثالث في الفنون والعلوم الإنسانية.

• وفي تصنيف Times Higher Education 2025، كانت ضمن أفضل (601–800) جامعة عالميًا.

• وفي تصنيف تأثير الجامعات 2026، قفزت الجامعة إلى الفئة (101–200) عالميًا من أصل أكثر من 2300 جامعة.

• وضمن تصنيف الجامعات الآسيوية، جاءت في المرتبة 186، وفي تصنيف التايمز العربي في المركز 28.

• كما احتلت المركز الأول بين الجامعات الأردنية الخاصة، و16 عربيًا في تصنيف اتحاد الجامعات العربية 2024.

واستطرد قائلا : وفي إطار الاستجابة لتوجيهات القيادة الهاشمية الحكيمة، أسست الجامعة كلية التعليم التقني، سعيًا لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل، حيث أُطلقت تخصصات نوعية تلبي حاجات المستقبل، من أبرزها: تكنولوجيا الأجهزة الطبية ، إدارة الضيافة (إدارة فنون الطهي) ، تطوير الألعاب ، إدارة الاعمال (الإدارة والتوريد والمشتريات) ، الصحة والرعاية الاجتماعية (مساعدة المهن الصحية) ، الزراعة / انتاج المحاصيل.

كما حصلت الجامعة على اعتماد مؤسسة بيرسون العالمية كمركز معتمد لبرامج BTEC الدولية في تخصصات: التصميم الداخلي، هندسة السيارات، هندسة البرمجيات، والفيلم والتلفزيون.

ثم خاطب الخريجين والخريجات قائلا : أنتم جيل التغيير، سفراء هذه الجامعة ، أنتم فخر الأهل، وعنوان المستقبل.

ولا ننسى في هذا المقام، أن نوجه أسمى آيات الشكر والتقدير إلى الآباء والأمهات، شركاء الرحلة، ودعائم الإنجاز، ومصدر الفخر الحقيقي.

واختتم كلمته بالقول : من هذا المنبر، نجدد البيعة والعهد لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، مؤكدين دعمنا وتأييدنا المطلق لمواقفه الوطنية والقومية الثابتة، وماضين خلف رايته في مسيرة المجد والكرامة.

حفظ الله الأردن، وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار، ووفقنا جميعًا لخدمته ورفعته.

ثم ألقى كلمة الخريجيين الطالب الخريج مالك حسن نايف سعدون من كلية تقنية المعلومات / تخصص :علم البيانات والذكاء الاصطناعي ، حيث رحب براعي الحفل و العمداء والاساتذة والحضور وذوي الخريجين وقال :

هَنِيئًا لَنَا هٰذَا ٱلْإِنْجَازُ، تَخَرُّجُنَا ٱلْيَوْمَ هُوَ بَدَايَةُ مَسْؤُولِيَّةٍ، لَا نِهَايَةُ طَرِيقٍ. فَلْنَحْمِلِ ٱلْعِلْمَ، وَٱلْقِيَمَ، وَٱلْأَخْلَاقَ، وَلْنَمْضِ بِهَا نَحْوَ ٱلْمُسْتَقْبَلِ بِثِقَةٍ وَفَخْرٍ.

وأضاف : وَمِنَ اللَّحَظَاتِ الَّتِي تُلَامِسُ قَلْبِي فِي هَذَا الْيَوْمِ، أَنَّنِي أَقِفُ عَلَى ذَاتِ الْمِنَصَّةِ الَّتِي وَقَفْتُ عَلَيْهَا يَوْمًا، وَأَنَا فِي الثَّامِنَةِ مِنْ عُمْرِي، لِأَلْتَقِطَ صُورَةً تَذْكَارِيَّةً… وَهَا أَنَا الْيَوْمَ أَعُودُ لِأَقِفَ عَلَيْهَا مِنْ جَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذِهِ الْمَرَّةَ لِأُلْقِيَ كَلِمَتِي.

كُنْتُ أَزُورُ الْجَامِعَةَ لِأَتَعَلَّمَ السِّبَاحَةَ وَأُمَارِسَ الرِّيَاضَةَ، وَكُنْتُ أُغَادِرُهَا وَفِي دَاخِلِي شَغَفٌ غَرِيبٌ، وَإِحْسَاسٌ عَمِيقٌ أَنَّني سَأَعُودُ يَوْمًا طَالِبًا عَلَى هَذِهِ الْأَرْضِ.لَمْ تَكُنِ الْجَامِعَةُ مُجَرَّدَ مَكَانٍ لِلتَّعَلُّمِ، بَلْ كَانَتْ بَيْتًا احْتَوَانِي، شَكَّلَنِي، وَعَلَّمَنِي مَا لَا يُدَوَّنُ فِي الْمَنَاهِجِ.كَانَتْ سَاحَةً لِلْحَيَاةِ، ، َغَرَسَتْ فِيَّ الْوَعْيَ وَالثِّقَةَ. دَخَلْتُهَا بِشَخْصِيَّةٍ، وَأُغَادِرُهَا الْيَوْمَ بِشَخْصِيَّةٍ أُخْرَى… أَكْثَرَ قُوَّةً، وَنُضْجًا، وَوَعْياً …شكرا جامعتي .

وبعد ان وجه التحية لوالده معلمه الاول ولوالدته حبيبته ورفيقته قال في ٱلْخِتَامِ : أُوصِي نَفْسِي وَإِيَّاكُمْ بِشُكْرِ مَنْ لَهُ ٱلْفَضْلُ أَوَّلًا وَآخِرًا، وٱللَّهُمَّ لَكَ ٱلْحَمْدُ حَتَّى تَرْضَى، وَلَكَ ٱلْحَمْدُ إِذَا رَضِيتَ، وَلَكَ ٱلْحَمْدُ بَعْدَ ٱلرِّضَا.

ثم قام الاستاذ الدكتور أحمد حمدان (نائب الرئيس وعميد كلية طب الاسنان) بقراءة بيان التخريج مؤكداً أن هؤلاء الطلبة من الكليات المختلفة لدرجتي البكالوريوس والماجستير ، والتي شملها حفل اليوم قد أتموا متطلبات الحصول على درجاتهم التي يستحقونها ، داعيا الى تسليمهم شهاداتهم .

وقد قامت بعرافة الحفل الطالبتان ملك الحوراني من كلية الصيدلة ، وزين ماهر من كلية العلوم الطبية المساندة … وقدمتا فقرات الحفل بالتناوب بكلمات مؤثرة وجميلة قبل كل فقرة لقيت ترحيب واستحسان الحضور .

وفي نهاية الحفل قام عطوفة راعي الحفل الاستاذ الدكتور ساري حمدان بتسليم الشهادات للخريجين والخريجات والجوائز التقديرية للمتفوقين والمتفوقات .

*** لمشاهدة حفل اليوم الثاني ” فيديو ” على الرابط