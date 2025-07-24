الترخيص المسائي المتنقل على أوتوستراد الزرقاء ينجز 5000 معاملة في شهر

وطنا اليوم:واصلت إدارة ترخيص السواقين والمركبات إنجازاتها المتعلقة بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة ما يتعلق بتوفير الوقت والجهد عليهم، وتقديم الخدمة وفقاً لأفضل المعايير.

وفي هذا المجال، تمكنت محطة ترخيص أوتوستراد الزرقاء المسائي، والتي تم افتتاحها مؤخراً من إنجاز ما يقرب من 5000 معاملة خاصة بترخيص السائقين والمركبات، خلال الشهر الأول من انطلاق عملها، وفق إدارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الأمن العام.

وأكد مسؤول المحطة النقيب زيد شديفات، في تصريح لإذاعة الأمن العام، أن المحطة تم افتتاحها مؤخرًا بتوجيهات من عطوفة مدير الأمن العام، وتقع على طريق أوتوستراد الزرقاء – أعلى جسر حي الجندي – ما يمكنها من تقديم الخدمة لسكان محافظتي العاصمة عمان والزرقاء، والعاملين على خطوط النقل الواصلة بينهما، والمواطنين كافة بشكل عام.

وأشار إلى أن افتتاح المحطة يأتي في سياق التوسع بخدمات الترخيص المقدمة للمواطنين في مجالات عدة مثل أتمتة المعاملات، وتسهيل الحصول على الخدمات، وتقليل أوقات الحصول عليها، وبما يواكب التحديث الإداري لقطاع الخدمات العامة في جميع مناحي الحياة، وأنها تأتي ضمن سلسلة من المحطات المتنقلة التي أطلقتها مديرية الأمن العام وباشرت عملها في مناطق المملكة كافة.

وأضاف أن المحطة تُقدم جميع خدمات الترخيص باستثناء الفحصين العملي والنظري للسائقين، ما جعلها تشهد إقبالاً كبيراً وبمعدل يقارب 350 خدمة يومية موزعة ما بين فحص فني ومعاملات مختلفة للمركبات و السواقين، كما تستقبل يوميا اكثر من 250 مواطن في الفترة المسائية من الساعة 3:00 مساءً وحتى 8:00 مساءً، ما يعكس مقدار الحاجة التي تم تلبيتها لخدمة المواطنين.

ويشار إلى ان مديرية الأمن العام وفرت خدمة الترخيص المسائي في عشرة مواقع مختلفة موزعة على أقاليم المملكة بهدف التخفيف على المواطن وتقديم تلك الخدمات ما بعد ساعات الدوام الرسمي في المواقع التالي: في العاصمة عمان، منطقة صويلح، ومنطقة أبو نصير، وطريق عمان جرش بالقرب من جامعة فيلادلفيا، الحافلة الجوالة عمان، منتزه غمدان، ومنطقة جسر مأدبا، وفي محافظة العقبة في ساحة الترخيص، محافظة الكرك – القطرانة، وفي إربد طريق الحصن ولواء بني كنانة.

وتدعو مديرية الأمن العام المواطنين إلى متابعة صفحاتها الرسمية، للتعرف على برنامج عمل محطاتها المتنقلة العاملة نهاراً، ومحطات الترخيص المسائي، لافتة إلى أنها ستعلن عن المزيد من خدمات الترخيص قريباً والتي تسهم في توفير الوقت والجهد والتسهيل على طالبي خدمات الترخيص