وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي محافظة يزور مركز الابتكار في التكنولوجيا التعليمية في أنقرة (ETKIM)

وطنا اليوم:قام وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة بزيارة مركز الابتكار في التكنولوجيا التعليمية في مدينة أنقرة، وهو مركز تابع لوزارة التعليم الوطني التركية، ومعني بإدارة أنشطة منظومة التعليم الرقمي والابتكار، وتم تفعيله كمركز حاضنة وابتكار لتقنيات التعليم، ويجمع جميع الوحدات والجهات المعنية ذات الصلة ،وقد رافق الوزير محافظة كل من الدكتور اسماعيل الحنطي رئيس جامعة الحسين التقنية، والمهندس منيب طاشمان مدير مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا المعلومات في وزارة التربي والتعليم.

وتجدر الاشارة إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على تجربة الجانب التركي في ممارسة وتطبيق الأفكار والحلول المبتكرة في مجال تقنيات التعليم من خلال الكشف عن إمكانات الموارد البشرية، وربطها بمخرجات البحث والتطوير وبما يتماشى مع الرؤية المستقبلية للوزارة في مجال الرقمنة.