انفصال الفنان أحمد فهمي عن زوجته بعد 28 عاما من الزواج

وطنا اليوم:انفصل الممثل والمطرب المصري أحمد فهمي عن زوجته الفنانة المعتزلة أميرة فراج، بعد زواج استمر 28 عاماً، والذي أثمر عن طفلين هما عمر وحسن.

وأعلنت أميرة فراج خبر انفصالها عن أحمد فهمي من خلال أحد البرامج الفنية، بعد انتشار العديد من الشائعات حول توتر علاقتهما خلال الأسابيع الماضية.

وأوضحت أن الانفصال تم منذ مدة قريبة، في ظروف اتسمت بالهدوء والاحترام المتبادل بينهما، خاصة أن لديهما اثنين من الأبناء في مرحلة الشباب.

لم يكشفا عن أسباب الانفصال

ولم تكشف أميرة عن أسباب الانفصال، وكذلك أحمد فهمي الذي فضل الصمت والابتعاد عن أعين وسائل الإعلام، خاصة أنه طوال السنوات الماضية كان يحاول إبعاد أفراد أسرته عن الأضواء، واشترط في بداية زواجه من أميرة أن تترك مجال الفن وتتفرغ لحياتها الأسرية.

الجدير بالذكر أن زواج أحمد فهمي وأميرة فراج، جاء بعد قصة حب استمرت عدة سنوات، حيث تعرفا على بعضهما في سن مبكر، حيث كانت تتردد أميرة على دار الأوبرا المصرية في الوقت الذي كان قد بدأ فهمي احتراف العزف والغناء، وكانت تبلغ وقتها 17 عاماً، ونشأت بينهما قصة حب رومانسية، ليتقدم فهمي بعدها لخطبتها ويتزوجها بعد أربعة أعوام من الخطوبة، وأقيم حفل زفافهما عام 1997.

في تلك الفترة درست أميرة فراج الإعلام بكلية الآداب، وكانت تنوي احتراف الفن، إلا أن زوجها أحمد فهمي طلب منها التفرغ لحياتها الأسرية، خاصة أنهما قد رزقا بطفلهما الأول “عمر”.

انفصال السقا..وكريم محمود عبد العزيز

عملت أميرة فراج كمراسلة تلفزيونية بإحدى القنوات الفضائية، إلا أنها قررت التفرغ لتربية نجليها بعدما رزقت بطفلها الثاني “حسن”.

يأتي هذا الانفصال بعد أيام من الإعلان عن انفصال الفنان كريم محمود عبد العزيز عن زوجته آن الرفاعي، بعد زواج دام 14 عاما، وأثمر عن 3 أبناء.

كما يأتي أيضا بعد نحو شهر من إعلان الفنان أحمد السقا عن طلاقه وزوجته الإعلامية مها الصغير بعد زواج دام 26 عاما، وأثمر عن ثلاثة أبناء، ياسين وحمزة ونادية، والذي أحدث صدمة بين الجمهور والوسط الفني