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إصابة 9 جنود إسرائيليين بعملية دعس في كفار يونا

27 ثانية ago
إصابة 9 جنود إسرائيليين بعملية دعس في كفار يونا

وطنا اليوم:أصيب 9 جنود إسرائيليين اليوم الخميس في عملية دعس بمحطة حافلات في كفار يونا وسط إسرائيل، وسط استنفار الشرطة بحثا عن المشتبه به الذي هرب من الموقع.
وقالت صحيفة يسرائيل هيوم إن 9 أشخاص أصيبوا جراء ما يعتقد أنها عملية دعس في كفار يونا، 6 منهم جروحهم متوسطة و3 طفيفة، وفق ما نقلته عن الإسعاف الإسرائيلي.
وأضافت أن الشرطة استنفرت في المنطقة بحثا عن سائق يشتبه في تنفيذه عملية دعس بمحطة حافلات، دون إضافة معلومات عن هويته.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن جميع المصابين في العملية هم جنود كانوا بمحطة الحافلات في كفار يونا.
وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن سائق المركبة التي دعست الجنود الإسرائيليين هرب من الموقع، مشيرة إلى أن الشرطة تحقق في الحادث وتستعين بمروحيات لملاحقة السائق الذي يشتبه في تنفيذه العملية.
وأوضحت القناة أن الشرطة الإسرائيلية تعتقد أن عملية الدعس كانت متعمدة في كفار يونا.


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