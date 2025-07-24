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فقدان طائرة ركاب روسية على متنها 50 شخصًا في أقصى الشرق

19 ثانية ago
فقدان طائرة ركاب روسية على متنها 50 شخصًا في أقصى الشرق

وطنا اليوم:أعلنت خدمات الطوارئ الروسية عن فقدان الاتصال بطائرة ركاب “أن-24” في منطقة أمور، وعلى متنها نحو 49 شخصا.
ووفق خدمة الطوارئ في المنطقة انطلق رجال الإنقاذ إلى منطقة تيندينسكي في مقاطعة آمور للبحث عن الطائرة المفقودة.
وقال مصدر لوكالة “تاس” إن “طائرة تابعة لشركة أنغارا من طراز أن-24 لم تتمكن من الاتصال بنقطة المراقبة على بُعد كيلومترات قليلة من مطار تيندا”.
وأوضح حاكم مقاطعة أمور فاسيلي أورلوف أن الطائرة كانت تقل 43 راكبا، بينهم 5 أطفال، و6 من أفراد الطاقم.
أفادت “نوفوستي” بأن الأحوال الجوية في المنطقة التي فقدت فيها طائرة “آن-24” كانت سيئة، مما أدى إلى تأجيل الرحلة.
وقالت السلطات إن الاتصال بطائرة “أن-24” التي كانت في رحلتها من خاباروفسك عبر بلاغوفيشتشينسك إلى تيندا، فقد أثناء قيامها بمحاولة ثانية للهبوط، فيما نقلت وكالة “تاس” عن مصدر لها أن “أن-24” لم ترسل إشارات عن وجود مشكلة خلال التحليق.
وتوجهت فرق الإنقاذ إلى منطقة تيندا للبحث عن الطائرة المفقودة، وأشارت خدمات الطوارئ إلى أن ظروف تايغا (الغابات الشمالية) تعقّد عملية البحث عن الطائرة المفقودة، وهي عملية تنفذ من الجو بشكل أساسي.


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