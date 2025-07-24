انخفاض طفيف في درجات الحرارة الخميس

وطنا اليوم:يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة الخميس، ويكون الطقس حارا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر مثيرة للغبار أحياناً في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان، ما بين 35 – 24 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33 – 22، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 21, وفي مرتفعات الشراة 31 – 19, وفي مناطق البادية 39 – 23, وفي مناطق السهول 35 – 22, وفي الأغوار الشمالية 41 – 25, وفي الأغوار الجنوبية 43 – 28, وفي البحر الميت 42 – 27، وفي خليج العقبة 43 – 26 درجة مئوية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس الجمعة، حارا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر مثيرة للغبار أحياناً في مناطق البادية.

ويطرأ السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار في أغلب المناطق، وحار جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويبقى الطقس الأحد، حارًا في أغلب المناطق، وحارا جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً