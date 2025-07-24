الهيئة الخيرية: الأردن بدأ بكسر الحصار المفروض على قطاع غزة

وطنا اليوم:قال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي الخميس، إن الأردن بدأ بكسر الحصار المفروض على قطاع غزة وإرسال المساعدات الذي يأمل كل أردني بإرسالها إلى القطاع.

وأضاف الشبلي الخميس، أن جميع المساعدات التي أرسلت كان خلفها جهود سياسية بقيادة الملك ودبلوماسية وعسكرية بذلها الأردن خلال الفترة الماضية لإرسال المساعدات إلى غزة، مؤكدا أن الجهد مستمر في إرسال المساعدات إلى القطاع بكافة أشكالها.

وبين الشبلي أن الأردن سيّر 181 قافلة بواقع 7932 شاحنة مساعدات إلى داخل القطاع، مشيرا إلى أن الهيئة تعتمد أسلوب التوزيع المباشر للمساعدات في غزة من خلال المطبخ العالمي وبرنامج الغذاء العالمي لضمان وصولها.

وأكد أن الأردن يواجه صعوبات عدة خلال عملية إرسال قوافل المساعدات إلى غزة.

وانطلقت الخميس، من العاصمة عمّان باتجاه قطاع غزة، قافلة مساعدات إنسانية جديدة، بالتعاون مع منظمة المطبخ العالمي وبرنامج الغذاء العالمي.

وتتكون القافلة من 50 شاحنة تحمل مواد غذائية أساسية وطحيناً وحليب أطفال، وهي جزء من الجهود الإغاثية المستمرة التي تُبذل لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في القطاع، في ظل التدهور الكبير بالأوضاع المعيشية بالقطاع، والنقص الحاد في الغذاء والمواد الأساسية.

وتشمل القافلة مكونات غذائية متنوعة تدخل في إعداد الوجبات الساخنة التي يتم توزيعها داخل غزة من خلال فرق “المطبخ العالمي”، إضافة إلى كميات من الطحين والحبوب والزيوت التي ستُسهم في تلبية احتياجات آلاف العائلات.

وتأتي هذه القافلة امتدادًا لسلسلة من الجهود المشتركة بين الأردن والمنظمات الإنسانية الدولية، في تأكيد مستمر على الدور الإنساني الذي يلعبه الأردن في دعم الشعب الفلسطيني، وخصوصًا في أوقات الأزمات.

وتعد هذه القافلة الخامسة التي يتم إرسالها بالتعاون مع المنظمات الدولية في غضون 10 أيام، إذ تم إرسال 147 شاحنة في القوافل الأربع الأولى، إذ تمكنت الهيئة يوم الأربعاء من إدخال قافلة واحدة من المساعدات إلى القطاع عبر معبر “زيكيم” الحدودي وكانت تضم 36 شاحنة، بعد أن أبدى المطبخ المركزي العالمي استعداده تأمين دخول المساعدات إلى غزة وتوزيعها على الأهالي بالقطاع.