الهيئة الخيرية الهاشمية تسير قافلة مساعدات جديدة إلى غزة

وطنا اليوم:سيرت الهيئة الخيرية الهاشمية اليوم الخميس، قافلة مساعدات إنسانية جديدة من عمّان باتجاه قطاع غزة بالتعاون مع منظمة المطبخ العالمي وبرنامج الغذاء العالمي.

وتتكون القافلة من 50 شاحنة تحمل مواد غذائية أساسية وطحينا وحليب أطفال، وهي جزء من الجهود الإغاثية المستمرة التي تُبذل لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في القطاع، في ظل التدهور الكبير بالأوضاع المعيشية بالقطاع، والنقص الحاد في الغذاء والمواد الأساسية.

وتشمل القافلة مكونات غذائية متنوعة تدخل في إعداد الوجبات الساخنة التي يتم توزيعها داخل غزة من خلال فرق “المطبخ العالمي”، إضافة إلى كميات من الطحين والحبوب والزيوت التي ستُسهم في تلبية احتياجات آلاف العائلات.

وتأتي هذه القافلة امتدادًا لسلسلة من الجهود المشتركة بين الأردن والمنظمات الإنسانية الدولية، في تأكيد مستمر على الدور الإنساني الذي يلعبه الأردن في دعم الشعب الفلسطيني، وخصوصًا في أوقات الأزمات.

وتعد هذه القافلة الخامسة التي يتم إرسالها بالتعاون مع المنظمات الدولية في غضون 10 أيام، إذ تم إرسال 147 شاحنة في القوافل الأربع الأولى، إذ تمكنت الهيئة يوم الأربعاء من إدخال قافلة واحدة من المساعدات إلى القطاع عبر معبر “زيكيم” الحدودي وكانت تضم 36 شاحنة، بعد أن أبدى المطبخ المركزي العالمي استعداده تأمين دخول المساعدات إلى غزة وتوزيعها على الأهالي بالقطاع.