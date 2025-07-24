استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال في بيت لحم وجنين

وطنا اليوم:استشهد ثلاثة فلسطينيين فجر اليوم الخميس في بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم وفي بلدة عرابة جنوب مدينة جنين.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية ، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد مواطنين فلسطينيين لم تعرف هويتهما بعد، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم، واحتجاز جثمانيهما من قبل قوات الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال قد فتحت نيران أسلحتها على أربعة أطفال، قرب منطقة العبارة في الجهة الغربية من بلدة الخضر، بمحاذاة الطريق الاستعماري رقم (60)، ما أدى إلى إصابتهم بجروح.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان أن قوات الاحتلال منعت طواقمها من الوصول إلى المكان لإسعاف المصابين.

وأفادت بأن قوات الاحتلال اعتقلت اثنين من المصابين، فيما نقلت باقي الإصابات إلى مستشفيات بيت لحم.

كما استشهد فتى فلسطيني وأصيب اخر بجروح، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم في بلدة عرابة جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية .

وأفادت جمعية الهلال الاحمر بأن قوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل بلدة عرابة الغربي، أطلقت الرصاص الحي بشكل مباشر تجاه الفتى ابراهيم عماد أحمد محمود حمران (14 عاما) ما أدى إلى استشهاده، حيث أكدت جمعية الهلال الأحمر، أن طواقمها استلمت الطفل الشهيد، ونقلته إلى إحدى مستشفيات جنين. وأضافت أن فتى يبلغ من العمر (15 عاما)، أصيب برصاص الاحتلال في الفخذ، ونقل على إثرها الى مستشفى جنين الحكومي.