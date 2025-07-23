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90 ألف امرأة وطفل بحاجة لعلاج من سوء التغذية بغزة

8 ثواني ago
90 ألف امرأة وطفل بحاجة لعلاج من سوء التغذية بغزة

وطنا اليوم:حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن أزمة الجوع في قطاع غزة وصلت إلى مستويات “جديدة وصادمة من اليأس”، مؤكدًا أن الوضع الإنساني ينذر بكارثة وشيكة في ظل استمرار الحصار وعدوان الاحتلال على القطاع.
وقال البرنامج في بيان عاجل اليوم الثلاثاء إن “المساعدات الغذائية هي الحل الوحيد المتاح حاليًا لوقف المجاعة في غزة قبل تفاقمها”، مشددًا على أنه “لا وقت لنضيعه”، وسط تحذيرات من أن التأخير في إيصال الغذاء والدواء سيفاقم معاناة مئات الآلاف من المدنيين.
وأوضح البرنامج أن نحو 90 ألف امرأة وطفل في غزة بحاجة ماسة إلى علاج فوري من سوء التغذية، نتيجة انهيار منظومة الأمن الغذائي وتدمير البنية التحتية الصحية واللوجستية، ما يعرض حياتهم للخطر بشكل مباشر.
ويأتي هذا التحذير في وقت يعيش فيه سكان غزة تحت وطأة عدوان متواصل منذ أشهر، أسفر عن آلاف الضحايا، في ظل انقطاع شبه كامل للخدمات الأساسية، وتراجع حاد في كميات الغذاء والدواء المتاحة داخل القطاع.
وجدد برنامج الأغذية العالمي دعوته العاجلة للمجتمع الدولي للتحرك الفوري وتوفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات، وتكثيف الجهود الإنسانية لتفادي وقوع كارثة مجاعة جماعية في القطاع المحاصر.


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