أكيد : 547 إشاعة خلال النصف الأول من العام الحالي

وطنا اليوم:قال مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)، إنه سجّل خلال النصف الأول من العام الحالي 547 إشاعة، مقارنة بـ 354 إشاعة للفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف، في تقرير أصدره اليوم الأربعاء، أن المعدل الشهري للإشاعات خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 91، مقارنة بـ 59 إشاعة شهريًا للفترة نفسها من العام الماضي، بينما جرى نفي 108 إشاعات، بمعدل 18 إشاعة منفية شهريًا، مقارنة بـ 96 إشاعة جرى نفيها خلال النصف الأول من العام الماضي، بمعدل 16 إشاعة شهريًا.

وبحسب التقرير، حلّت الإشاعات السياسية في المرتبة الأولى، بواقع 171 إشاعة من أصل 547 سجّلت خلال النصف الأول من هذا العام، بنسبة 31 بالمئة، يليها الإشاعات الأمنية بـ 124 إشاعة بنسبة 23 بالمئة، ثم الإشاعات الاقتصادية بـ 99 إشاعة بنسبة 18 بالمئة، وإشاعات المجال الاجتماعي بـ 98 إشاعة بنسبة 18 بالمئة، ثم إشاعات الشأن العام بـ 44 إشاعة بنسبة 8 بالمئة، وأخيرًا الإشاعات الصحية بـ 11 إشاعة بنسبة 2 بالمئة.

وأشار التقرير إلى أن 478 إشاعة، بنسبة 87 بالمئة من إجمالي الإشاعات المسجلة في النصف الأول من هذا العام، كان مصدرها داخليًا، و69 إشاعة بنسبة 13 بالمئة كان مصدرها خارجيًا، بينما كان مصدر نشر 494 إشاعة، بنسبة 90 بالمئة، وسائل تواصل اجتماعي، في حين كان مصدر 53 إشاعة، بنسبة 10 بالمئة، وسائل إعلام.