ورشه تدريبيه لرؤساء وحدات غسيل الكلى في المستشفيات الحكومية والمستشفيات المتعاقد معها

وطنا اليوم / كتب د. عطا أبو الحاج

نظم قسم العلاقات العامة وخدمة الجمهور في ادارة التأمين الصحي المدني اليوم الاربعاء الموافق ٢٣/٧/٢٠٢٤ في منتدى الصحة الأردني في وزارة الصحة ورشه عمل تدريبية.

و ضمت رؤساء وحدات غسيل الكلى في المستشفيات الحكومية والمستشفيات المتعاقد معها وذلك لتعزيز التشاركية مع مقدمي الخدمة الصحية لاسيما في وحدات غسيل الكلى لتحسين بيئة العمل لرفع نسبة الايجابيات وتفادي السلبيات التي يمكن رصدها.

وتم التأكيد اثناء الورشة على أن السعي المتواصل والمواكبة الحثيثة لتحسين الأداء في مختلف مواقع تقديم الخدمة الصحية سواء في المستشفيات الحكومية أو المتعاقَد معها من أولويات وزارة الصحة لتحسين الخدمة الصحية بالمستوى المطلوب.

وتهدف هذه الورشة لتوضيح السياسات المتبعة والاجراءات السليمة في وحدات غسيل الكلى وفقاً لنظام قصور الكلى واسس الاشراف الطبي.

كما تتضمن هذه الورشة عدة محاور منها زراعة الأعضاء وأخلاقياتها والحديث عن لجنة الاشراف على وحدات غسيل الكلى وادأسس الاشراف الطبي والإجراءات المتعلقة بمرضى الفشل الكلوي في إدارة التأمين الصحي ومحاسبة الكلى وأجهزة الغسيل الكلوي ووحدة معالجة المياه من فحوصات ومتابعات، وإجراءات ضبط العدوى في وحدات غسيل الكلى وتراخيص المستشفيات.

و تساهم هذه الورش في رفع الكفاءة وتحسين الخدمة الصحية المقدمة لجميع المرضى وخاصة مرضى الكلى وستستمر أعمال الورشه التدريبيه على يومين.

وتعد هذه الورشه من سلسلة الورش التوعويه التي تنظمها ادارةالتأمين الصحي والتي تعكس نهج الإدارة في استمرارية تقديم افضل الخدمات لمتلقي الخدمة.