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التقديم من اليوم.. فرص عمل للمصريين في الأردن

23 ثانية ago
التقديم من اليوم.. فرص عمل للمصريين في الأردن

وطنا اليوم:أعلن وزير العمل المصري محمد جبران، اليوم الأربعاء ،عن توفير 200 فرصة عمل أمام الكوادر المصرية، للعمل في مجالات زراعة المحاصيل بشركة أردنية.
ودعا الوزير، الشباب الذي تنطبق عليه المواصفات للتقديم لمدة 5 أيام تبدأ اليوم على الرابط التالي: (اضغط هنا)
وقال الوزير، إن هذه فرص عمل في الأردن الجديدة تأتي في إطار جهود الوزارة بتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري بالتعاون بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج .
وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن هذه الفرص في شركة الألفية للاستثمارات الزراعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وبرواتب مجزية تصل إلى 290 دينار أردني بالإضافة إلى حوافز، وكذلك ضمان اجتماعي ،و3 وجبات، على أن يكون سن المتقدم من 18 إلى 40 سنة، وأن يكون لائقا صحيا، ولديه خبرة في مجال الزراعة.


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