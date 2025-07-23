عقد أولى جلسات امتحانات الصف الحادي عشر الأسبوع المقبل

وطنا اليوم:يباشر طلبة الحادي عشر، الأسبوع المقبل، أولى جلسات امتحانات المرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025، كأول دورة امتحانية تعقد وفق تعديلات نظام شهادة الثانوية العامة، والذي ياتي ضمن توجيهات الوزارة نحو تطوير الامتحانات.

ويتوجه الطلبة إلى الامتحان الأول المخصص لمبحث اللغة العربية لجميع الفروع بتاريخ 31 تموز الحالي، على أن تختتم آخر جلساته في 7 آب المقبل، وتبدأ الجلسة الأولى في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وفي تصريح لمدير إدارة الاختبارات والامتحانات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد شحادة قال: إن عقد الامتحانات على مدار عامين يحقق للطلبة العديد من المكاسب و الإيجابيات، من أبرزها توزيع العبء الدراسي لامتحانات الثانوية العامة على عامين مما يخفف التوتر والضغط النفسي على الطلبة وأسرهم.

وأضاف شحادة أن الوزارة لم تغفل أهمية تفاوت القدرات الفردية بين الطلبة حيث يمكن النظام الجديد في حال ضعفه في مبحث ما في الصف الحادي عشر من إعادته في الصف 12 كي يتسنى له التسجيل في مرحلة القبول الموحد، إلى جانب ذلك وضع امتحانات أكثر مرونة وجودة.

وجاء مشروع تطوير امتحان الثانوية العامة على أيدي نخبة من الخبراء الذين درسوا الواقع التربوي واحتياجاته، وذلك في إطار سعي الوزارة نحو إصلاح الامتحان العام ليواكب التطور العالمي.

يشار إلى أن مجلس الامتحان العام حدد طبيعة أسئلة امتحانات طلبة الصف الحادي عشر، بحيث تكون جميعها من نوع “اختيار من متعدد” لمبحثي التربية الإسلامية وتاريخ الأردن، فيما ستتضمن امتحانات اللغة العربية واللغة الإنجليزية جزءًا إنشائيًا (كتابيًا) بنسبة تقارب 30% من علامة الامتحان.

كما تقرر عقد الامتحانات ورقيًا لهذا العام يعود إلى تأخر في تنفيذ بعض الأنشطة المتعلقة بمشروع الحوسبة، التي كانت ممولة من الوكالة الأميركية للتنمية، وتعليق الوكالة لبرامجها ومن ثم إيقافها، مما اضطر الوزارة إلى إعادة التعاقد بشكل مباشر مع الشركات المنفذة والبحث عن مصادر تمويل بديلة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق، بقاء نمط الامتحانات، كما اعتاد عليه الطلبة سابقا، سواء تم تطبيقه إلكترونيا أو ورقيا.