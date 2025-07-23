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الشرطة الإسرائيلية تعلن إحباط مخطط لاغتيال نتنياهو

56 ثانية ago
الشرطة الإسرائيلية تعلن إحباط مخطط لاغتيال نتنياهو

وطنا اليوم:أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) اعتقلوا امرأة من سكان وسط إسرائيل بعد الاشتباه في تواصلها مع آخرين بهدف استهداف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن المرأة خططت لتنفيذ الهجوم باستخدام عبوة ناسفة.
وأضافت أن جهاز الشاباك يتولى التحقيق مع المرأة، وسيوجه لها تهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابي.
وفي سبتمر/أيلول الماضي، قال موقع والا الإخباري الإسرائيلي إنه جرى اعتقال مواطن إسرائيلي بشبهة التعامل مع إيران والتخطيط لاغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إيران جندت المواطن الإسرائيلي لاستهداف نتنياهو ووزير الدفاع حينها يوآف غالانت ورئيس جهاز الشاباك حينها رونين بار.
وقال الشاباك وجهاز الشرطة الإسرائيلي إنه جرى اعتقال المواطن الإسرائيلي في أغسطس/آب الماضي بعد أن ثبت أنه أقام اتصالات مع جهات استخباراتية إيرانية خلال وجوده في تركيا.
وأضافا أن المعتقل، وهو رجل أعمال إسرائيلي، دخل الأراضي الإيرانية عبر الحدود التركية والتقى هناك بجهات استخباراتية.


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