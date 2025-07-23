المتحف يدرج ضمن أفضل 10% من الوجهات السياحية حول العالم

وطنا اليوم – فاز متحف الدبابات الملكي بجائزة “خيار المسافرين لعام 2025” من منصة (TripAdvisor)، أكبر منصة سياحية في العالم.

ويأتي هذا الفوز بعد تصنيف المتحف في المرتبة الثامنة من أصل 120 وجهة سياحية في عمان، ليكون ضمن أفضل 10 بالمئة من الوجهات السياحية على مستوى العالم.

ويعد اختيار المتحف ضمن قائمة الفائزين بجائزة “خيار المسافرين 2025” مؤشرا واضحا على المكانة التي بات يحظى بها في قلوب الزوار محليا ودوليا، حيث أجمعت تعليقاتهم على احترافية العرض المتحفي، وغنى المحتوى، وجودة التنظيم والخدمات ليضاهي أرقى المتاحف العالمية المتخصصة بالحفاظ على الإرث العسكري..

ويستند هذا التقدير الدولي إلى التحليل الشامل للتقييمات الإيجابية التي يكتبها الزوار على مدار عام كامل، ما يعكس المستوى المتميز للمتحف، وجودة الخدمات المقدمة للزوار.

وقال المدير العام للمتحف، نارك سجاجة، “إن فوز المتحف بهذه الجائزة العالمية يعكس التزامنا العميق بتقديم تجربة متحفية غنية ومبتكرة، تليق بزوارنا من مختلف أنحاء العالم”، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لجهود فريق العمل الذي يواصل العطاء بإخلاص وشغف، للحفاظ على الإرث العسكري الأردني، وتقديمه بصورة حضارية.

وثمن لمجلس أمناء المتحف “الدعم اللامحدود” ما مكن المتحف من الاستمرار بالتميز والارتقاء والتقدم ليكون أحد أفضل متاحف الدبابات في العالم.

وأضاف سجاجة “تعد هذه الجائزة دافعا لمواصلة مسيرتنا نحو التميز، وتعزيز مكانة المتحف كصرح وطني في المملكة كأحد المتاحف المميزة على مستوى العالم”.

ويعد المتحف أحد أبرز المعالم الثقافية والسياحية في الأردن، ويمتاز بمجموعته الفريدة والنادرة على مستوى العالم من الدبابات والآليات المدرعة التي توثق حقبا مفصلية من تاريخ القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ومن التاريخ العسكري العالمي.

ويجمع المتحف بين أساليب العرض التقليدية والتقنيات التفاعلية الحديثة، ما يتيح للزوار تجربة تعليمية وتفاعلية تناسب جميع الأعمار والفئات.