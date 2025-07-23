تنشيط السياحة: ريع تذاكر مهرجان الطعام سيُرصد لصالح أطفال غزة

وطنا اليوم:أعلنت هيئة تنشيط السياحة أن ريع تذاكر مهرجان الأردن العالمي للطعام 2025، الذي يُقام في العاصمة عمّان بين 6 و11 آب سيُخصّص بالكامل لدعم أطفال غزة.

واعتبرت الهيئة في بيان لها أن هذه الخطوة الإنسانية تعبّر عن تضامن الأردن المستمر مع أهلنا في قطاع غزة وفلسطين.

وأكدت الهيئة أن المهرجان في نسخته الثانية يحمل رسالة مجتمعية وتنموية، حيث يسهم في دعم المشاريع الناشئة ورواد الأعمال في قطاع الأغذية وفنون الطهي، ويفتح أمامهم فرصًا للترويج والتوسع، في شراكة مع القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن المهرجان يشارك به 165 مشروعا أردنيا رياديا، و76 سيدة من المجتمع المحلي، و180 مطعما أردنيا، و20 مصنع مواد غذائية، ويدعم 38 مجتمعا محليا من مختلف انحاء المملكة من خلال مطابخ إنتاجية وحرف يدوية وتجارب اصيلة يقودها رجال ونساء من المجتمعات المحلية.

وأضافت الهيئة إن الأردن يدعم مثل هذه المبادرات النوعية، التي تسهم في تنشيط السياحة، وخلق فرص عمل، وتحفيز الاقتصاد المحلي.