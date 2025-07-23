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دخول كميات كبيرة من أكياس الطحين إلى غزة من خلال الأردن

45 ثانية ago
دخول كميات كبيرة من أكياس الطحين إلى غزة من خلال الأردن

وطنا اليوم:وصلت، الأربعاء، إلى قطاع غزة كمية كبيرة من أكياس الطحين، أدخلتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ضمن الجهود المستمرة لتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان في ظل الظروف الإنسانية المتفاقمة.
وتعد هذه الشحنة من أكبر دفعات الطحين التي تدخل إلى القطاع.
وكانت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية سيرت الثلاثاء، وبتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، قافلة مساعدات غذائية لصالح منظمة “المطبخ المركزي العالمي”، باتجاه شمال القطاع.
وسُيرت القافلة في إطار الجهود الأردنية المتواصلة لدعم الأمن الغذائي في قطاع غزة، وضمن تنسيق إنساني مكثّف لتلبية الاحتياجات الطارئة للسكان المتضررين.


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