نقلة نوعية .. أمانة عمّان تربط خدمات النقل مع “Google Maps”

وطنا اليوم:أعلن رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى يوسف الشواربة، الأربعاء، عن إتاحة خاصية تخطيط خدمات النقل العام باستخدام “Google Maps”، مما يتيح للمواطنين والزوار على حد سواء تخطيط رحلاتهم باستخدام الحافلات العامة بسهولة ومرونة، وذلك في خطوة نوعية نحو تحسين تجربة النقل العام وتعزيز التحول الرقمي في خدمات التنقل.

وقال رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى يوسف الشواربة إن هذه الخاصية تعد “الإطلاق الأول من نوعه على مستوى المملكة، ومن أوائل المدن في المنطقة والإقليم، التي نجحت في تحقيق هذا التكامل بين نظم النقل العام ومنصات الخرائط الرقمية العالمية”.

وأضاف أن هذا الإنجاز يمكّن المستخدمين من الوصول إلى معلومات دقيقة ومباشرة من الميدان Real-Time Data حول خطوط الحافلات، وأوقات الانطلاق، والتوقفات، وخيارات الربط بين المسارات، مما يُسهم في تحسين كفاءة التنقل اليومي وتعزيز الاعتماد على وسائل النقل العام.

وكتب في منشور عبر حسابه على منصة (إكس)، أن هذه الخدمة تتيح للجميع معلومات دقيقة وتدعم التحول إلى النقل الذكي.

وتمكن الخاصية الجديدة مستخدمي وسائل النقل العام من الحصول على مسار تفصيلي يشمل أقرب محطة، وخط الباص المناسب، ووقت الوصول المتوقع، إلى جانب إرشادات المشي وخيارات التنقل البديلة في حال التأخير.

وتوفر الخدمة تحديثات لحظية حول مواعيد الرحلات، والتأخيرات المحتملة، ومواقع المحطات الدقيقة، مما يُمكّن الركاب من إدارة وقتهم بكفاءة وتجنب الانتظار الطويل.

ويشار إلى أن هذه الميزة تحوّلت إلى أداة لا غنى عنها للطلبة والموظفين، خصوصا في أوقات الذروة، إذ تساعدهم على اتخاذ قرارات آنية بناءً على حركة السير الفعلية، كما أنها تتيح للسياح وركّاب المواصلات الجدد التنقل بسهولة دون الحاجة لمعرفة مسبقة بخطوط النقل.

وتتيح الخدمة خاصية متابعة موقع الباصات في الزمن الحقيقي، وتفادي الازدحامات في المحطات الرئيسية.

وأكد الشواربة أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة جهود مؤسسية متواصلة بذلتها كوادر الأمانة، ضمن خطة تطوير شاملة تهدف إلى تحديث خدمات النقل العام، وتعزيز الاعتماد على الوسائل الذكية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التخطيط والتشغيل.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي كجزء من استراتيجية “عمّان مدينة ذكية” التي أطلقتها الأمانة بهدف توطين التكنولوجيا وتطبيقات المدن الذكية في مختلف خدمات المدينة، وعلى رأسها النقل العام، بما يعزز كفاءة البنية التحتية، ويواكب التحول الرقمي في الإدارة والخدمات.