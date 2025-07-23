%135 زيادة أعداد الأيتام في غزة جراء العدوان الإسرائيلي منذ بدء الحرب

وطنا اليوم:قالت الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة عزيزة الكحلوت، الأربعاء، إن عدد الأيتام في القطاع بلغ نحو 40 ألف يتيم منذ بداية العدوان في السابع من تشرين الأول 2023، ليكون هذا الرقم “أكبر أزمة يُتم في التاريخ الحديث” مقارنة بنحو 17 ألفًا قبل الحرب، أي بزيادة تقدر بنحو 135%.

وأوضحت الكحلوت أن هذا الرقم يعكس تضاعفًا خطيرًا خلال أقل من عامين، ما يشير إلى تسارع مقلق في معدلات فقدان أحد الأبوين أو كليهما نتيجة العدوان، وهو رقم يتجاوز ما سُجل خلال أكثر من عقد سابق.

وفيما يتعلق ببرامج كفالة الأيتام، أكدت الكحلوت أن هذه البرامج تأثرت بشكل كبير نتيجة تعطل أنظمة التحويل المالي بسبب الحصار، والملاحقة الأمنية لبعض المؤسسات العاملة في هذا المجال، إضافة إلى توقف بعض الجهات الممولة عن إرسال الدعم، وإغلاق البنوك، وعدم توفر السيولة النقدية.

وأضافت، “صعوبة الوصول إلى الأيتام وتحديث بياناتهم بسبب النزوح المستمر زاد من تعقيد الأمور، ومع ذلك، فإن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لضمان استمرار الحد الأدنى من الرعاية بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين”.

وحول مصير الأيتام الذين فقدوا ذويهم ومنازلهم معًا، أوضحت الكحلوت أن الوزارة تعمل على إيوائهم مؤقتًا لدى أقارب أو أسر حاضنة، وفق معايير وإجراءات رسمية، كما يتم تزويدهم بكافة احتياجاتهم من خلال برامج الإغاثة العاجلة، إلى جانب تقييم حالاتهم النفسية والاجتماعية، والعمل على توفير رعاية بديلة بالتعاون مع مؤسسات متخصصة.

وأكدت الكحلوت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية الفئات الضعيفة، خصوصا النساء والأطفال، من خلال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع مؤسسات محلية ودولية، مثل اليونيسف، لتوفير جلسات دعم نفسي للأطفال والأمهات في مراكز الإيواء، وكذلك للناجين من القصف.